Все о выборе зимних шин для авто Все о выборе зимних шин для авто Встретив зимой обутого человека в сланцы, невольно думаешь все ли в порядке у него с психикой. Но почему то некоторые водители автомобилей не считают что на каждый сезон для колес свой вид «обувки». Они считают, что можно пробегать и на летней резине зимой, но не задумываются о том, что тем самым подвергают смертельной опасности себя и всех кто окажется рядом с таким горе-водителем. Многим, не нужна резина зимняя, по их уверениям только, потому что зима теплая и короткие периоды мороза и гололедицы не стоят того чтобы поменять шины r14.



Но вопрос стоит совершенно по иному, не снег и гололед причина смены шин, а стойкое понижение температуры. Так же как и сумка из кожзаменителя, которая стоит колом на морозе, так и летняя резина становится твердой и управление машиной нарушается, так как сцепление с дорожным полотном слабое. Такие же отрицательные достоинства резины внесезонной, или универсальной для любого времени, они не гарантируют безопасность движения транспортного средства в снежные и морозные зимы. Водитель автомобиля, которому не безразлична безопасность других людей и своя не размышляет, а покупает резину для своей машины.



Такой вид товара, как резина зимняя имеет широкий ассортиментный выбор, различных производителей, состав, отличающийся от летней резины, рисунок протекторов и прочее. Во-первых, состав для зимней резины предполагает ее мягкость при морозе, благодаря этому она не твердеет. Во-вторых, рисунок протектора намного глубже, именно это и гарантирует хорошее сцепление с полотном дороги, которое помогает нормально двигаться в выбранном направлении. Выбрать, возможно, скандинавский или европейский вид рисунка, отличие их заключается в том, что в скандинавском типе рисунок протектора резины выше и расстояние между бугорками больше, именно это и гарантирует более качественное сцепление с дорогой на заснеженной трассе. Эффективность скандинавской шины нокиан заметно падает на мокром асфальте, это необходимо учитывать и не развивать высокую скорость при движении транспортного средства. В условиях мокрой зимы с частыми перепадами температур езда на автомобиле будет комфортной при наличии европейского типа шин. В любом случае покупая зимние шины pirelli, ориентируйтесь на погодные условия местности, в которой собираетесь водить автомобиль.



Так же шины различаются по типу шипованности и отсутствию шипов. Шипы дают возможность хорошего передвижения на машине в условиях гололеда и заснеженной дороге. Проезд на такой шипованной резине по городской асфальтированной дороге малоэффективен, шипы только помеха при движении по такому покрытию дороги.





