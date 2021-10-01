Описание слота Taiga от Jet Casino в Казахстане

Огромную площадь нашего государства занимает тайга. Сколько уже было случаев, что люди в ней просто-напросто пропадали без вести и до сих пор их не могут отыскать. А сколько еще нераскрытых секретов хранят таежные леса. Чтобы не рисковать оказаться пропавшим без вести, казино предлагает запустить слот Taiga и более близко познакомиться с этим чудом природы. Заходите на официальный сайт Jet Casino в Казахстане https://fintechstars.kz/ и вперед к богатству!

Структура аппарата

На игровом поле имеется стандартной структуры пять барабанов. На них успешно поместилось два десятка игровых линий, каждая из которых может принять ставку от цента до пяти долларов США. Призового раунда, к сожалению, в игре нет. Зато после каждого удачного спина можно запустить игру на удвоение. Во время же игрового процесса, если собрать определенную комбинацию, можно получить пакет фриспинов. Наибольшая выплата в слоте равна 1. 000 начальных ставок. На барабанах аппарата можно повстречать символы с уникальными функциями. Пейаут игрового слота в казино составляет 97%.

Символы на игровом поле

Все изображения, встречающиеся во время игры, можно условно разделить на два типа: животные и растения. Среди животных главную позицию занимает царь тайги – медведь. Кроме того, что данная картинка самая дорогая, так это еще и дикий символ. Он умеет превращаться в любые изображения, чтобы составить наиболее выгодную для игрока комбинацию. Кроме медведя, имеется тигр. Это символ бонуса. Если вы увидите, что минимум три таковых выпало на игровом экране, будьте уверены, что ваша ставка увеличится в два раза и за следующие пять вращений не придется платить. Также на барабанах повстречаются волк, лиса, белка, яблоко, гриб, земляника с малиной и черникой. Поближе познакомиться с таежной жизнью предлагает наш сайт, причем без обязательного внесения депозита.