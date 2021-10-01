Чем занимаются адвокаты? Чем занимаются адвокаты? Профессия адвоката не символизируется лишь ношением дорогого костюма, кожаного портфеля и изысканного галстука. Работа в этом статусе требует обширных познаний и навыков. Начиная с умения произвести хорошее впечатление на клиента, заканчивая грамотной устной и письменной речью.



Закон запрещает выбирать одну специализацию для профессионалов из адвокатуры, но практика выглядит совершенно иначе.



Сфера деятельности адвокатов слишком широка, чтобы кто-то мог в равной степени успешно преуспеть во всех областях практической деятельности. На самом деле, адвокаты все равно выбирают для себя одну, наиболее перспективную сферу деятельности, в которой в основном и ведут свою практику, лишь изредка переключаясь на что-то другое.



Бытующий стереотип, в котором адвокаты встречаются лишь в своих кабинетах и судах, явно не соответствует реальности. Адвокат от לירום סנדה может представлять интересы своего клиента не только в судебных инстанциях.



Ведущие свою практику специалисты в области гражданских, налоговых, имущественных правоотношений представляют интересы своих доверителей в любых коммерческих, государственных и муниципальных учреждениях. Они могут принимать участие в переговорах, собирать документы и предоставлять их нотариусам, надзорным и фискальным органам.



Работники адвокатуры, специализирующиеся на правоотношениях, вытекающих из уголовного и административного законодательства, защищают интересы своих клиентов в органах правопорядка.



Адвокат является неотъемлемым участником уголовного процесса не только на стадии судебного рассмотрения дела, но в ходе предшествующих, досудебных процедур. Он сопровождает своего клиента в ходе любых визитов в правоохранительный или следственный орган: при опросах, допросах, очных ставках, проверках показаний на месте, ознакомлении с материалами уголовного дела или дела об административном правонарушении, даже при отборе образцов для сравнительного исследования и вручении любых процессуальных документов.



Адвокаты защищают подозреваемых или обвиняемых, а также представляют интересы свидетелей и потерпевших. В делах, связанных с нарушением прав несовершеннолетних, адвокаты пользуются теми же правами, что и законные представители таких участников уголовного и административного процесса. Также, адвокаты действуют в интересах доверителя в случае введения в отношении последнего процедуры банкротства, либо же на стороне кредитора в аналогичной процедуре.



При наличии такого условия в соглашении об оказании юридической помощи, адвокат должен присутствовать в ходе производства любых следственных, проверочных и контрольных мероприятий по месту жительства или работы клиента, а это может происходить в любое время суток.



Все эти полномочия и мероприятия, не обходящие стороной адвокатов, лишь вершина айсберга. Ведь для успешного и эффективного участия в любом деле потребуется тщательная подготовка, которая ведется в нерабочее время, за пределами судебных заседаний, личных приемов клиентов и выездных мероприятий.



Изложенное указывает на достаточно высокую сложность адвокатской практики, требующей значительных временных и трудовых затрат. Все усилия со временем окупятся, и репутация опытного специалиста обеспечит его работой и благодарными клиентами.





