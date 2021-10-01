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Исследование: детей следует воспитывать в полноценных семьях

Сегодня, 14:27

К такому выводу пришли недавно канадские ученые. Они провели несколько экспериментов и выяснили, что дети в полноценных семьях более общительны и доброжелательны. Ученые проводили эксперименты на грызунах, а также несколько лет изучали поведение детей из разных семей.

Оказывается, дети, воспитанные только одним родителем, более подвержены депрессиям. Они не находят общий язык со своими сверстниками и часто раздражаются. Впоследствии им сложнее будет создать полноценную семью.

Более того, ученые выяснили, что у занятых родителей дети тоже склонны к депрессивным состояниям и асоциальному поведению. По мнению специалистов, дети менее общительны у тех родителей, отцы которых постоянно заняты на работе.

В данном случае ученые отметили, что при сильной занятости матери малыши все равно вырастают коммуникабельными и жизнерадостными. У свободных родителей в будущем практически не возникает проблем с детьми. Малыши в данном случае более послушные и покладистые.

Со слов ученых, мальчики и девочки, воспитанные в неполноценных семьях, ведут себя по-разному. Как правило, мальчики более агрессивные, раздражительные и малообщительные.

А девочки не стремятся создать семью, малоразговорчивые и могут в будущем пристраститься к алкоголю или наркотикам. Такие дети хуже учатся в школе, у них возникают проблемы с трудоустройством на работу, они абсолютно не приспособлены к жизни.

Ученые советуют всем родителям прикладывать максимум усилий к сохранению семьи. Сейчас по статистике большинство пар через несколько лет совместной жизни разводятся. Специалисты рекомендуют хорошо подумать, прежде чем решиться на воспитание малыша в неполноценной семье. А если семья все же развалилась, то можно попробовать снова найти свою половинку, например на сайте знакомств loveleto.

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