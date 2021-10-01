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Вступление в СРО: что для этого нужно

Вчера, 16:02

Вступление в СРО: что для этого нужноВступление в СРО: что для этого нужно

 

Если вы являетесь собственником (или генеральным директором или совладельцем) организации, и ваша организация оказывает услуги по сро проектированию, строительству или инженерным изысканиям, то так и иначе, но вам совершенно необходимо вступить в СРО. Данная необходимость продиктована законодательством Российской Федерации. А аббревиатура СРО означает своеобразное некоммерческое партнерство, иначе известное, как саморегулируемая организация. Для того чтобы в такую организацию вступить, вам потребуется допуск СРО, чтобы уже затем приступать с легким сердцем непосредственно к исполнению своих работ.

 

Для начала следует разобраться с тем, какие условия существуют для получения членства

Есть список минимально необходимых требований, которые предъявляются к кандидатам. Эти требования были заранее определены Правительством РФ, которое вынесло соответствующие постановления, Федеральные законы. Впрочем, если возможность для каждого конкретного некоммерческого партнерства предусмотреть в своем Уставе некие дополнительные условия. Они сыграют роль более жестких ограничений при вступлении в СРО. Вы можете узнать список этих дополнительных требований, обратившись непосредственно в саму СРО, в которую вы хотите попасть.

Для того чтобы оказаться членом СРО, вам потребуется заняться подготовкой пакета документации, она будет подтверждать, что юр лицо, либо ИП соответствует требованиям, что предъявляет действующее законодательство и Устав конкретного НП СРО к соискателям допуска.

В вышеуказанный пакет могут входить следующие документы: учредительные документы вашей организации, например свидетельства о постановке на налоговый учет и о регистрации юр лица, Устав вашей организации со всеми к нему дополнениями и изменениями, если они были, а также решение о создании организации. Также сюда может входить выписка из ЕГРЮЛ, которую вы должны будете получить не позднее месяца до того дня, когда будете подавать документы на допуск в СРО.

Ещё в списке может находиться полис страхования. Его обычно получают те, кто несет гражданскую ответственность за нанесение вреда на работах, влияющих на безопасность объектов. Наконец, штатное расписание и сведения, которые подтвердят, что сотрудники организации соответствуют предъявляемым СРО требованиям, что они имеют необходимое образование и своевременно проходят повышение квалификации у специалистов и руководителей.

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