|
Вступление в СРО: что для этого нужно
Вчера, 16:02
Если вы являетесь собственником (или генеральным директором или совладельцем) организации, и ваша организация оказывает услуги по сро проектированию, строительству или инженерным изысканиям, то так и иначе, но вам совершенно необходимо вступить в СРО. Данная необходимость продиктована законодательством Российской Федерации. А аббревиатура СРО означает своеобразное некоммерческое партнерство, иначе известное, как саморегулируемая организация. Для того чтобы в такую организацию вступить, вам потребуется допуск СРО, чтобы уже затем приступать с легким сердцем непосредственно к исполнению своих работ.
Для начала следует разобраться с тем, какие условия существуют для получения членства
Есть список минимально необходимых требований, которые предъявляются к кандидатам. Эти требования были заранее определены Правительством РФ, которое вынесло соответствующие постановления, Федеральные законы. Впрочем, если возможность для каждого конкретного некоммерческого партнерства предусмотреть в своем Уставе некие дополнительные условия. Они сыграют роль более жестких ограничений при вступлении в СРО. Вы можете узнать список этих дополнительных требований, обратившись непосредственно в саму СРО, в которую вы хотите попасть.