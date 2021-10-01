Игровой автомат Mayana в онлайн казино

Как следует из названия, онлайн-видео-слот Mayana был вдохновлен темой древних майя. Этот игровой автомат от казино www.superslots.com.ru/ru/ отправит вас в авантюрное путешествие в джунгли, где вы найдете множество интересных вещей, драгоценных камней и деревянных масок. Фон игрового автомата зеленый, полный листвы, он напоминает джунгли. В остальном вся машина переплетается с символикой ацтекских племен, и вы можете вращать барабаны со ставкой от 0,25 цента до 100 монет.

Игровой автомат Mayana Online

Так как же выглядит Майана? Этот игровой автомат занимает игровую зону 3x3, и здесь вы можете выиграть на 27 линиях выплат. Машина также содержит два внешних цилиндра, которые будут заблокированы. Во время игры вы можете разблокировать функцию бесконечного выигрыша, активировав эти барабана и 243 линии выплат. Наивысшие выигрыши помогут вам получить Mucho Mayana и функции повторного вращения. Функция Mucho Mayana выплатит вам до 20 раз больше суммы вашей ставки.

Игровые символы

Игровой автомат Mayana наполнен символами, вдохновленными цивилизацией майя. Некоторые примеры включают фиолетовую птицу, желтого гепарда, красную обезьяну и зеленую лягушку. Другие важные символы включают бриллианты и деревянные маски для лица. Однако игра не содержит символов разброса или диких символов. Самый ценный символ - разноцветная маска майя.



Игровой автомат Mayana имеет возврат для игроков 96,63%, что делает его идеальным выбором, если вы ищете игровой автомат с этой темой.