Дмитрий Бодренко: «Эстетика и практичность в Action вполне совместимы»

Сотрудники компании Action не спешат вечером домой: по окончании рабочего дня они могут посмотреть фильм, позаниматься в кружках рисования, йоги, кросс-фита, посидеть в баре. Более того, даже днем каждый имеет право сменить стол на массажное кресло, поиграть в пинг-понг или настольный футбол. Не расслабляет ли подобная свобода людей, не мешает ли трудовому процессу? Отнюдь, считает руководитель агентства Дмитрий Владимирович Бодренко.

По мнению мудрого руководителя, только свежий, хорошо выспавшийся и отдохнувший человек может энергично работать и приносить пользу. Все мы знаем, как долго тянется рабочий день у многих сотрудников государственных и коммерческих организаций, которые вынуждены по восемь и более часов проводить в серой обстановке с казенной мебелью. Она вызывает уныние, не способствует проявлению творческих способностей, а отсутствие зелени негативно сказывается на здоровье и самочувствии.

Инновационное рабочее пространство маркетингового агентства Action полностью исключает такие моменты. Как может заскучать человек, имеющий возможность свободно перемещаться по двухэтажному офису, сменить жесткий стул на мягкий диван, покачаться в гамаке и позагорать на крыше? Все это в порядке вещей в коллективе. Здесь никто не следит за тем, в котором часу ты пришел в офис, сколько времени провел на рабочем месте. Важно коммуницировать с коллегами и давать результат.

Возможностей для общения тут предостаточно. В офисе практически отсутствуют стены (за исключением бухгалтерии, IT-кабинета и переговорных комнат), можно прогуляться в любом направлении, обсудить новый проект, поговорить на неформальные темы. Особый уют придают фотографии из семейных альбомов, расставленные на библиотечных полках. Они смотрятся очень мило, не дают сотрудникам забыть о близких и родных людях. Чарующую атмосферу придают растения, которых здесь свыше 3000 экземпляров: они не только украшают офис, но и наполняют воздух кислородом.

Здоровье и интересы людей в первую очередь волнуют Дмитрия Бодренко. Именно для поддержания хороших физических кондиций в здании на Бутырской улице установлены столы для пинг-понга и кивера, а также спортивные тренажеры. Позаниматься на них можно как вечером, так и в течение рабочего дня. По просьбе сотрудников куплено массажное кресло – прекрасный способ расслабиться, переключить эмоции, получить заряд позитивного настроения. Только так можно набраться энергии, необходимой для выполнения сложных проектов, к которым сотрудники Action приступают без всякого страха.

Компания предлагает для торгового бизнеса услуги по мерчендайзингу и аутстаффингу, занимается организацией мероприятий, проведением рекламных кампаний, производством POS-материалов, разработкой проектов для трейд-маркетинга. Много внимания уделяется благотворительности: вырученные на ежегодных аукционах деньги передаются в фонды помощи тяжело больным детям. Не приходится сомневаться, что удивительный по красоте и гармоничный по практичности офис, с любовью созданный дальновидным руководителем Дмитрием Владимировичем Бодренко и его соратниками, будет расширяться, а рекламная компания Action порадует клиентов новыми свершениями.

Макаров Алексей