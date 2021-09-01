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Дмитрий Бодренко: «Эстетика и практичность в Action вполне совместимы»

Сегодня, 11:29

Дмитрий Бодренко: &laquo;Эстетика и практичность в Action вполне совместимы&raquo;Дмитрий Бодренко: &laquo;Эстетика и практичность в Action вполне совместимы&raquo;

 

Сотрудники компании Action не спешат вечером домой: по окончании рабочего дня они могут посмотреть фильм, позаниматься в кружках рисования, йоги, кросс-фита, посидеть в баре. Более того, даже днем каждый имеет право сменить стол на массажное кресло, поиграть в пинг-понг или настольный футбол. Не расслабляет ли подобная свобода людей, не мешает ли трудовому процессу? Отнюдь, считает руководитель агентства Дмитрий Владимирович Бодренко.

 

По мнению мудрого руководителя, только свежий, хорошо выспавшийся и отдохнувший человек может энергично работать и приносить пользу. Все мы знаем, как долго тянется рабочий день у многих сотрудников государственных и коммерческих организаций, которые вынуждены по восемь и более часов проводить в серой обстановке с казенной мебелью. Она вызывает уныние, не способствует проявлению творческих способностей, а отсутствие зелени негативно сказывается на здоровье и самочувствии.

 

Дмитрий Бодренко: «Эстетика и практичность в Action вполне совместимы»

 

Инновационное рабочее пространство маркетингового агентства Action полностью исключает такие моменты. Как может заскучать человек, имеющий возможность свободно перемещаться по двухэтажному офису, сменить жесткий стул на мягкий диван, покачаться в гамаке и позагорать на крыше? Все это в порядке вещей в коллективе. Здесь никто не следит за тем, в котором часу ты пришел в офис, сколько времени провел на рабочем месте. Важно коммуницировать с коллегами и давать результат.

 

Возможностей для общения тут предостаточно. В офисе практически отсутствуют стены (за исключением бухгалтерии, IT-кабинета и переговорных комнат), можно прогуляться в любом направлении, обсудить новый проект, поговорить на неформальные темы. Особый уют придают фотографии из семейных альбомов, расставленные на библиотечных полках. Они смотрятся очень мило, не дают сотрудникам забыть о близких и родных людях. Чарующую атмосферу придают растения, которых здесь свыше 3000 экземпляров: они не только украшают офис, но и наполняют воздух кислородом.

 

Здоровье и интересы людей в первую очередь волнуют Дмитрия Бодренко. Именно для поддержания хороших физических кондиций в здании на Бутырской улице установлены столы для пинг-понга и кивера, а также спортивные тренажеры. Позаниматься на них можно как вечером, так и в течение рабочего дня. По просьбе сотрудников куплено массажное кресло – прекрасный способ расслабиться, переключить эмоции, получить заряд позитивного настроения. Только так можно набраться энергии, необходимой для выполнения сложных проектов, к которым сотрудники Action приступают без всякого страха.

 

Дмитрий Бодренко: «Эстетика и практичность в Action вполне совместимы»

 

Компания предлагает для торгового бизнеса услуги по мерчендайзингу и аутстаффингу, занимается организацией мероприятий, проведением рекламных кампаний, производством POS-материалов, разработкой проектов для трейд-маркетинга. Много внимания уделяется благотворительности: вырученные на ежегодных аукционах деньги передаются в фонды помощи тяжело больным детям. Не приходится сомневаться, что удивительный по красоте и гармоничный по практичности офис, с любовью созданный дальновидным руководителем Дмитрием Владимировичем Бодренко и его соратниками, будет расширяться, а рекламная компания Action порадует клиентов новыми свершениями.

Макаров Алексей

 

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