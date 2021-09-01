Выбираем матрас

Выбор в спальню матраса – важное дело, а особенно для позвоночника. Он должен быть не сильно жестким, но и не чересчур мягким. Людям с различной массой тела требуются также разные матрасы.



Огромное влияние на выбор матраса имеют личные предпочтения по отношению к жесткости, положение, в котором вы спите. Идеальный вариант – создание на заказ матраса, учитывая ваш возраст, вес, состояние здоровья, привычки, финансовые затраты. Нормальный матрас реально купить, только надо обязательно проверить, подойдет ли он для вас. Вы сами решаете о том, удобен ли матрас, отвечает ли он потребностям. Кстати например матрас велам, цена которого не очень высока, отлично подойдет под любые потребности.

Какие имеются качества нормального матраса?

1. Его вентилируемость. Покрытие матраса здесь играет важную роль. Оно должно состоять только из «дышащего» или натурального материала. Обычно матрасы создаются их хлопка и шерсти, одного хлопка, полиэфира, с добавками вискозы. Многие фирмы предлагают особенные покрытия матраса – гипоаллергенные и антибактериальные. Достаточно удобными считаются матрасы со специальной конструкцией чехла, благодаря которой проводится замена и чистка чехла.



2. Размер матраса. Приобретая матрас, обращайте внимание на его размеры: так одинарный матрас имеет ширину от 80 см, на 20 см превышает его рост.



3. Жесткость и эластичность матраса. Такие качества считаются наиболее важными. Матрас должен иметь ровную поверхность, быть эластичным, чтоб позвоночник был ровным без напряжения. Сегодня создаются такие модели изделий, где одна сторона более эластичнее другой. Посмотрите велам матрасы официальный сайт, цены на котором, вас приятно удивят.

Что полезно знать?

Матрас стирать нельзя, проводить влажную чистку, применяя химические чистящие средства и пар.



Влажный матрас нельзя сушить на солнце, он может деформироваться.



Шерстяные съемные матрасные чехлы нельзя стирать в машинке или вручную. Они сдаются в химчистку.



Перед приобретением матраса на vellam.com.ua, в частности большого, предусмотрите и его доставку. Учтите, что матрас, который прикреплен к раме, не сгибается! Не разрешается сгибать матрас из натурального кокосового волокна, иначе он повредится.