Комбинированное лечение опухоли печени

Ученые из США недавно провели исследование, которое показало эффективность специального комбинированного лечения для пациентов, страдающих от опухоли печени.



Такое комбинированное лечение представляет собой стандартную химиотерапию, дополненную введением лекарств в артерии, что насыщают печень кровью. Такой подход дает врачам возможность оперировать такие опухоли печени, что ранее считались совершенно неоперабельными.



Исследование проводилось при участии 60 пациентов с диагнозом рак печени. При этом 20 пациентов до этого вообще не проходили химиотерапии.



Ученые уже не в первый раз разрабатывают новые технологии медикаментозного лечения, которые позволяют делать неоперабельными опухоли такими, что допускают хирургического вмешательства. Это исследование отличалось от предыдущих тем, что в нем участвовали пациенты с тяжелыми формами рака, опухоли которых нельзя удалять хирургически.



Когда цикл комбинированного лечение рака в германии был завершен, то возможность хирургического вмешательства стала актуальной для 48% всех пациентов, среди которых было больше женщин, чем мужчин. Что же касается группы, участники которой еще не проходили химиотерапии, то их результаты были еще лучше – 58%.



Что касается показателя средней выживаемости для пациентов прошедших и не прошедших химиотерапию, то после курса комбинированного лечения он составил, соответственно, 34% и 51%.



Ученые намерены провести следующий цикл исследований. Их интересует, насколько достижимы аналогичные результаты с использованием исключительно химиотерапии, без необходимости введения лекарственных препаратов непосредственно в артерии пациентов.