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Куда поехать отдыхать

Вчера, 16:00

 

Куда поехать отдыхатьКуда поехать отдыхать

 

Любите путешествовать? Или вы только впервые хотите провести время в новом интересном месте? Чего ждать от путешествия? К чему быть готовым? Так всё-таки куда и когда лучше поехать?

Ведущие турагентства предложат вам посетить одно из популярных направлений практически в любое время года:

  • Западная Европа. Круглый год можно путешествовать по городам Франции, Италии, Германии, Великобритании, Чехии и так далее. Средневековые соборы, неповторимые архитектурные шедевры, картинные галереи и музеи. . .
  • Скандинавия. Спокойные деревушки, тихие, волнующие душу фьорды. . . Сюда лучше приехать летом, когда климат становится достаточно теплым.
  • Острова. Мальдивы, Сейшелы, Гаваи и другие. Белые пляжи и голубое море. Если можно представить рай, то он будет именно таким. Практически круглый год отличная погода. . .
  • Азия. Неповторимое разнообразие восточной культуры не оставит равнодушным ни одного туриста. Древние буддийские храмы и современные мегаполисы здесь соединяются любые противоположности. Летом климат очень влажный, поэтому стоит ездить сюда не в летние месяцы.
  • Северная Африка (Египет, Тунис). Самая большая пустыня в мире, пирамиды, кактусы, финики и оливки. . . Зимой здесь тоже бывает прохладно (около +15 градусов).
  • Другое. Это, конечно, Турция - один из самых выгодных вариантов, главным образом, по цене. Также широко известны курорты восточной Европы. . . Ну а если вы хотите посетить, например, Северную Америку, то и там найдётся уйма всего интересного!

В целом, понятно, что зимой лучше кататься на горных лыжах и сноуборде, а летом загорать на солнышке, во всяком случае, выбор больше.

Но существуют некие нюансы. Во-первых, поездка в туристический сезон может добавить вам проблем с покупкой авиабилетов, бронированием отеля, да и цена тура будет выше средней. По этому стоит об отдыхе задумываться заранее (хотя бы за месяц). Собственно, пиковыми считаются август, сентябрь и новогодние праздники. Кроме того, во время фестивалей, карнавалов и других похожих мероприятий, туристов особенно много, что в принципе логично.

С другой стороны, если у туроператора получается маленький спрос на конкретное направление, он может сделать специальное предложение или "горящий" тур. Цена его может быть значительно меньше при максимальном уровне отдыха. Иногда бывает, что в силу личных причин люди отказываются от тура, и турагентства также предлагают "горящую" путевку. Другой интересный аспект - вопрос визы от https://rentalcar-4-you.com/viza-v-bolgariju/. Нет проблем с визами в такие страны как Турция, Тунис, Хорватия, Болгария, Таиланд, государства СНГ и некоторые другие. Виза от https://rentalcar-4-you.com/viza-v-ispaniju/ обычно ставится прямо в аэропорту. Но, например, при путешествии в европейские страны или Китай необходимо делать визу на https://rentalcar-4-you.com/viza-na-kipr/. Занимает это от 3 дней до 2 недель, что не всегда дает возможность воспользоваться "горящей" путевкой.

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