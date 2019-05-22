В Питер на майские: несколько мест, которые обязательно стоит посетить
Санкт Петербург - город, в который невозможно не влюбиться, потому и притягивает он толпы туристов, которые едут сюда круглый год, но особенно активизируются весной, когда начинается череда праздников.
Посмотреть тут найдется на что, даже если в Питере вы были уже неоднократно. Главное, преждевременно позаботится об организации поездки, ведь дешевые гостиницы в Санкт Петербурге не обязательно расположены на окраине города. Они также могут находиться в тихом центре, откуда очень удобно добираться в любое место. Поселиться в одной из таких - значит сэкономить много личного время, так как не придется далеко ездить ночевать.
Если вы впервые в Питере и запланировали экскурсионный маршрут, возьмите себе на заметку несколько мест, которые обязательно стоит посетить. Можно даже минивэн заказ такси для таких поездок.
- Эрмитаж. Даже если вы не являетесь ценителем живописи, этот музей поразит вас и заставить посмотреть на искусство по-другому. Шедевры, которые притягивают и навеивают самые неожиданные мысли, собраны в одном месте. От такой концентрации прекрасного просто кругом идет голова.
- Мариинский тетр. Поход на спектакль запомнится вам надолго. И не обязательно быть заядлым театралом. В этом месте просто особенная атмосфера, окунувшись в которую, вы ощутите себя поистине счастливым человеком.
- Летний сад тоже удивит своей несказанной многовековой красотой. Если вы смогли отыскать гостиницы Санкт Петербурга недорого в центре и поселиться в них, тогда вам можно приходить сюда гулять хоть каждый день, чтобы в полной мере насладиться роскошью этого места.
- Петропавловская крепость - уникальный городок музеев - тоже не оставит равнодушным ни одного посетителя. Тут вы гарантированно задержитесь на много часов и не заметите, как они пролетят.
- Кунсткамеру стоит посетить любителям всего неизведанного и загадочного. Тут собраны уникальные экспонаты со всего мира, царит дух тайны и рока.
Существуют еще сотни музеев, выставок и других мест, которые можно посетить. Все они гарантированно оставят в вашей памяти глубокий след, как одни из лучших жизненных моментов. Побывать везде вы не успеете ни в первое посещение, ни в последующие. Потому, лучше сложите себе примерный список мест, которые хотите увидеть и которые находятся недалеко от места, где вы поселились.