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В Питер на майские: несколько мест, которые обязательно стоит посетить

Вчера, 14:22

В Питер на майские: несколько мест, которые обязательно стоит посетитьВ Питер на майские: несколько мест, которые обязательно стоит посетить

 

Санкт Петербург - город, в который невозможно не влюбиться, потому и притягивает он толпы туристов, которые едут сюда круглый год, но особенно активизируются весной, когда начинается череда праздников.

Посмотреть тут найдется на что, даже если в Питере вы были уже неоднократно. Главное, преждевременно позаботится об организации поездки, ведь дешевые гостиницы в Санкт Петербурге не обязательно расположены на окраине города. Они также могут находиться в тихом центре, откуда очень удобно добираться в любое место. Поселиться в одной из таких - значит сэкономить много личного время, так как не придется далеко ездить ночевать.

Если вы впервые в Питере и запланировали экскурсионный маршрут, возьмите себе на заметку несколько мест, которые обязательно стоит посетить. Можно даже минивэн заказ такси для таких поездок.

  • Эрмитаж. Даже если вы не являетесь ценителем живописи, этот музей поразит вас и заставить посмотреть на искусство по-другому. Шедевры, которые притягивают и навеивают самые неожиданные мысли, собраны в одном месте. От такой концентрации прекрасного просто кругом идет голова.
  • Мариинский тетр. Поход на спектакль запомнится вам надолго. И не обязательно быть заядлым театралом. В этом месте просто особенная атмосфера, окунувшись в которую, вы ощутите себя поистине счастливым человеком.
  • Летний сад тоже удивит своей несказанной многовековой красотой. Если вы смогли отыскать гостиницы Санкт Петербурга недорого в центре и поселиться в них, тогда вам можно приходить сюда гулять хоть каждый день, чтобы в полной мере насладиться роскошью этого места.
  • Петропавловская крепость - уникальный городок музеев - тоже не оставит равнодушным ни одного посетителя. Тут вы гарантированно задержитесь на много часов и не заметите, как они пролетят.
  • Кунсткамеру стоит посетить любителям всего неизведанного и загадочного. Тут собраны уникальные экспонаты со всего мира, царит дух тайны и рока.

Существуют еще сотни музеев, выставок и других мест, которые можно посетить. Все они гарантированно оставят в вашей памяти глубокий след, как одни из лучших жизненных моментов. Побывать везде вы не успеете ни в первое посещение, ни в последующие. Потому, лучше сложите себе примерный список мест, которые хотите увидеть и которые находятся недалеко от места, где вы поселились.

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