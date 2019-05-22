В Питер на майские: несколько мест, которые обязательно стоит посетить В Питер на майские: несколько мест, которые обязательно стоит посетить Санкт Петербург - город, в который невозможно не влюбиться, потому и притягивает он толпы туристов, которые едут сюда круглый год, но особенно активизируются весной, когда начинается череда праздников.



Посмотреть тут найдется на что, даже если в Питере вы были уже неоднократно. Главное, преждевременно позаботится об организации поездки, ведь дешевые гостиницы в Санкт Петербурге не обязательно расположены на окраине города. Они также могут находиться в тихом центре, откуда очень удобно добираться в любое место. Поселиться в одной из таких - значит сэкономить много личного время, так как не придется далеко ездить ночевать.



Если вы впервые в Питере и запланировали экскурсионный маршрут, возьмите себе на заметку несколько мест, которые обязательно стоит посетить. Можно даже минивэн заказ такси для таких поездок. Эрмитаж. Даже если вы не являетесь ценителем живописи, этот музей поразит вас и заставить посмотреть на искусство по-другому. Шедевры, которые притягивают и навеивают самые неожиданные мысли, собраны в одном месте. От такой концентрации прекрасного просто кругом идет голова.

Мариинский тетр. Поход на спектакль запомнится вам надолго. И не обязательно быть заядлым театралом. В этом месте просто особенная атмосфера, окунувшись в которую, вы ощутите себя поистине счастливым человеком.

Летний сад тоже удивит своей несказанной многовековой красотой. Если вы смогли отыскать гостиницы Санкт Петербурга недорого в центре и поселиться в них, тогда вам можно приходить сюда гулять хоть каждый день, чтобы в полной мере насладиться роскошью этого места.

Петропавловская крепость - уникальный городок музеев - тоже не оставит равнодушным ни одного посетителя. Тут вы гарантированно задержитесь на много часов и не заметите, как они пролетят.

Кунсткамеру стоит посетить любителям всего неизведанного и загадочного. Тут собраны уникальные экспонаты со всего мира, царит дух тайны и рока. Существуют еще сотни музеев, выставок и других мест, которые можно посетить. Все они гарантированно оставят в вашей памяти глубокий след, как одни из лучших жизненных моментов. Побывать везде вы не успеете ни в первое посещение, ни в последующие. Потому, лучше сложите себе примерный список мест, которые хотите увидеть и которые находятся недалеко от места, где вы поселились.





