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Кокосовые матрасы

Сегодня, 12:55

Кокосовые матрасыКокосовые матрасы

 

Название кокосовый матрас привлекает покупателей натуральным наполнителем, но многие на практике использовавшие данный продукт не всегда остаются довольны. Давайте вместе разберёмся является ли кокосовый матрас натуральным, экологически чистым продуктом или нет.

Для изготовления кокосовых матрасов используется волокно межплодника ореха кокосовой пальмы, вернее очёс – отход получаемый при расчесывании волокнистого материала. Очёс состоит из коротких волокон, так как средние и длинные идут на производство канатов, матов и т.д. Чтобы скрепить меду собой короткие волокна в единое целое используется латекс. Для удобства чехол должен быть на змейке особенно для детских матрасов. Кстати можете почитать sleep fly матрасы отзывы тех, кто уже приобрел такой матрас.

 

Разобравшись с наполнением кокосового матраса давайте подметим его преимущества:

    Пористая структура кокосового волокна препятствует накоплению жидкости.
  • Волокнистая структура кокосового волокна способствует хорошей вентиляции.
  • Кокосовое волокно обладает достаточной жёсткостью для того чтобы производить sleep fly матрасы с ортопедическим эффектом для профилактики заболеваний опорно-двигательной системы (одно и двухсторонние, с системой пружин и без).
  • Из кокосового волокна изготавливают матрасы от sleep-fly.com.ua с различной степенью жёсткости для людей разного веса (например жёсткие и средней жёсткости для людей с большим весом).

Некоторые люди отмечают и недостатки кокосового матраса. Но если разобраться, то это можно назвать недостатком недобросовестных производителей.

- От матраса исходит сильный запах резины – одно это ощущение вызывает неприязнь не говоря о влиянии на дыхательную систему человека, а тем более малыша. - После использования матраса появилась сыпь на теле.

И первый и второй случаи говорят о том, что производитель использовал синтетический латекс, который имеет запах резины и способен провоцировать аллергические реакции.

- Кокосовое волокно крошится образуя пыль.

Данный недостаток говорит о том что производитель вместо латекса использовал фенолы.

Обработанное фенолами волокно имеет низкую прочность, быстро рассыпается и даже может образовывать вредные для человека вещества.

Чтобы не столкнуться с так называемыми недостатками, и ощутить только преимущества кокосового волокна при выборе матраса обратите внимание на некоторые моменты

  • Попросите предоставить вам сертификат и описание продукта.
  • Расстегнув чехол посмотрите на структуру волокна – не крошится ли она.
  • Принюхайтесь – нет ли неприятного запаха резины.

Если хоть что-то вас насторожило – воздержитесь от такой покупки.

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