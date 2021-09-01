Как выбрать вечернее платье и туфли для девушки с пышными формами

В последние годы во всем мире возрос интерес к моделям с пышными формами, а это является верным признаком того, что в сознании людей происходит революция, и женская красота больше не ассоциируется с изможденными девушками, помешанными на диетах.

Как выбирать

К счастью на данный момент создать модный образ для «пышечки» гораздо легче, чем несколько лет назад, когда в ассортименте модных бутиков были только варианты для худеньких девушек с почти полным отсутствием бюста. Однако на первый план выходит другая проблема: многие женщины с выдающимися формами не знают, как правильно выбрать лук для выхода в свет. А ведь все просто! Для того чтобы стать королевой бала, достаточно прислушаться к советам специалистов:

белое вечернее платье не должно быть сшито из ткани с крупным принтом. Лучше остановить свой выбор на однотонных вариантах черного, темно-синего, темно-зеленого, серого и красного цветов.

Если хочется чего-то особенно нарядного, можно украсить его небольшим количеством блесток, например, в области декольте или по вороту. В тех же целях можно использовать немного гипюра или кружев в тон платью.

Девушкам с широкими бедрами следует подчеркнуть плечи, например, использовав подплечники.

Не стоит выбирать варианты, с юбкой сильно расширяющейся к низу.

Если проблемно зоной является живот, то подойдут платья с завышенной талией, например, в стиле ампир.

Теперь об обуви. Так как полные дамы и так привлекают всеобщее внимание, то лучше остановиться на классических вариантах. Идеальным выбором станут лодочки из натуральной кожи на каблуке высотой 5-6 см. Они не должны быть скучным, т.е. приветствуются варианты с кожаной аппликацией. В теплое время года хорошо будут смотреться и модели с открытым носком.