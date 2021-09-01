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Как выбрать вечернее платье и туфли для девушки с пышными формами
Сегодня, 04:04
В последние годы во всем мире возрос интерес к моделям с пышными формами, а это является верным признаком того, что в сознании людей происходит революция, и женская красота больше не ассоциируется с изможденными девушками, помешанными на диетах.
Как выбирать
К счастью на данный момент создать модный образ для «пышечки» гораздо легче, чем несколько лет назад, когда в ассортименте модных бутиков были только варианты для худеньких девушек с почти полным отсутствием бюста. Однако на первый план выходит другая проблема: многие женщины с выдающимися формами не знают, как правильно выбрать лук для выхода в свет. А ведь все просто! Для того чтобы стать королевой бала, достаточно прислушаться к советам специалистов:
Теперь об обуви. Так как полные дамы и так привлекают всеобщее внимание, то лучше остановиться на классических вариантах. Идеальным выбором станут лодочки из натуральной кожи на каблуке высотой 5-6 см. Они не должны быть скучным, т.е. приветствуются варианты с кожаной аппликацией. В теплое время года хорошо будут смотреться и модели с открытым носком.