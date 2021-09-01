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Букмекерская контора Марафон

Сегодня, 02:31

Букмекерская контора https://marathon-bk.ru позволяет всем желающим делать ставки на различные события в реальном мире и получать деньги за правильный выбор исхода. В правилах азартного заведения прописан ряд условий, при которых возможен возврат денежных средств: например, если матч был отменен или речь идёт о гандикапе. Участники пари ориентируются на коэффициенты, отображающие вероятность исходов. Расчетом вероятностей занимаются специалисты-букмекеры, имеющие углубленные профессиональные познания в спортивной сфере и способные успешно прогнозировать события. Широкая букмекерская линия охватывает множество видов спорта, включая киберспорт, а также неспортивные события: политические выборы, конкурсы музыкантов, прогноз погоды, иные события из мира культуры, шоу-бизнеса, финансов и т. д. Делать ставки можно на крупные соревнования с размахом на многомилионную аудиторию и небольшие турниры. Чтобы принять участие в пари, необходимо внести на счёт денежные средства. Для этого следует воспользоваться одним из следующих методов:

  • банковские карты Visa, MasterCard, Maestro, МИР;
  • платежные сервисы Qiwi Wallet, WebMoney, ЮMoney;
  • мобильные операторы Билайн, МегаФон, МТС, Теле 2;
  • кошелёк ЦУПИС.
  • Вывод осуществляется на те же электронные счёта.

Служба поддержки поможет разрешить возникшие проблемы и прояснят непонятные вопросы. Работающие там люди обычно компетентны, быстры и клиентоориентированы. Есть три канала связи с сотрудниками поддержки: живой чат, телефонная линия и электронная почта.

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