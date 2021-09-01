Инвестиции - что важно о них знать новичку? Инвестиции - что важно о них знать новичку? Каждый из нас хочет позаботиться о своем благосостоянии – как на будущий период в жизни, так и на каждый день. Для этого некоторым недостаточно возможностей на основной работе, и конечно же, люди желают приумножить свой капитал.



Для того, чтобы увеличить некую сумму денег, которая у вас уже есть, можно пойти двумя путями. Первый – ориентированный на сбережение денежной суммы. В основном это выражается в открытии депозитного счета. Сейчас довольно много различных программ, ведь банки заботятся о том, чтобы клиенты по-прежнему вкладывали деньги. Положив деньги на сохранение в банк, вы практически гарантированно получите их обратно – разве что банк обанкротится и случится внезапный финансовый кризис, тогда, возможно, вы не сможете в полной мере насладиться своими сбережениями.



Другой способ не только сохранить, но и приумножить сбережения – это инвестиции. Как в собственный бизнес, так и в других направлениях. Например, популярны нынче так называемые инвестиции в ПАММ. Главное здесь, детально изучать всю аналитику, например на https://analytic.ricom.ru/techanalysis/usa/microsoft.html.



Вы, имея определенную сумму денег (притом, достаточно небольшую) имеете возможность не выходя из дома посредством интернет вкладывать деньги и дополнительно зарабатывать. При этом, вам нужно только лишь открыть счет. Если вы владеете базовыми навыками управления капиталом и имеете свободное время, вы можете осуществлять инвестиции самостоятельно. Если же вы хотите просто получать прибыль, вы можете выбрать себе представителя – торгового брокера, который будет инвестировать запланированные суммы денег в тех случаях, которые посчитает выгодными. Вы можете ознакомиться с рейтингом брокеров и их сделок до осуществления своего выбора.



При этом, брокер не имеет прямого доступа к вашему счету, но может по вашему согласию совершать те или иные операции. Таким образом, даже с минимальным стартовым капиталом и желанием заработать вы можете получать прибыль на финансовом рынке.





