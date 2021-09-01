Как избавиться от последствий безответной любви Как избавиться от последствий безответной любви Любовь великолепна. Ради любви каждый человек способен почти на все. Отлично, если любовь обоюдна. Вместе, вы способны преодолеть любые преграды. Но что делать когда он не отвечает вам взаимностью? Вы любите человека всем сердечком, а он холоден как камень. Сердечко и душа болят. Как избавиться от последствий безответной любви? Или если вы были вместе и вдруг расстались, как понравиться бывшему парню вновь?Испытывая сильное чувство к другому человеку, ты веришь, что в какой-то момент, он тоже проявит свои чувства. Изо дня в день, ты будешь убеждать себя в том, что он чувствует то же самое к тебе, но опасается или смущается признаться тебе в этом.



Возможно, ты даже начинаешь винить себя. На этом шаге, скажи самой себе: «Стоп!». Неважно насколько сильны твои чувства, заставить кого то полюбить себя невозможно. Потому закончи напрасные терзания. Лучше задумайся, стоит ли растрачивать на этого парня свои чувства, нервы, эмоции. Задумайся, сколько еще парней будет в твоей жизни? Не считай его таким уж безупречным, каким он тебе кажется. По сути у него огромное количество недочетов, которые ты стараешься не замечать. А может, это совсем не любовь? Просто скачай новые песни на свой смартфон и забудь о нем!



Твоя задача в такой ситуации оценить собственного избранника без предубеждений. Для этого распишите на бумаге его положительные и отрицательные качества. Не давай волю эмоциям, будь критична. Если положительных черт окажется больше, чем отрицательных, может быть, без твоей фантазии не обошлось. Безупречных людей нет. Если ты сможешь это осознать, то перестанешь его идеализировать, а значить, что ты станешь видеть в нем обычного парня. Туманный образ мачо, созданный тобой в собственном воображении, тот которым ты когда то восторгалась, улетучится.



Старайся больше не встречаться с ним. Перестань ему звонить. Избегай упоминания его в разговорах. Направь свои мысли на другие вещи, других людьми, ждущих твоего внимании. Оглянись, посмотри на свое окружение, ты наверняка найдешь в нем много хороших юношей, которые уже давно очень хотят стать твоим другом или любимым. Не сиди в 4 стенках. Начни менять себя и свою жизнь. Безответная любовь перестанет тебя терзать, если вместо того, чтоб убиваться от горя, ты сходишь в ночной клуб, занимаешься танцами или фитнесом. Не успеешь и глазом моргнуть, как на твоем пути появиться новый кавалер.





