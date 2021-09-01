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Гепатит С при беременности: полезные советы

Вчера, 10:30

Гепатит С при беременности: полезные советыГепатит С при беременности: полезные советы

 

К сожалению, статистика показывает, что каждая тридцатая беременная женщина оказывается больна гепатитом С.

Однако присутствие вируса в организме, как правило, не влияет на зачатие, течение беременности и развитие плода, более того, может даже приостановиться прогрессирование болезни, поэтому можно утверждать, что гепатит С и беременность явления вполне совместимые.

Необходимо знать, что все же существует угроза заражения ребенка, хотя риск невелик и колеблется в пределах 5 процентов. Угроза внутриутробного заражения «вертикальным способом» сводится к нулю и практически невозможна.

 

Существует всего несколько способов передачи вируса

  • интранатально, то есть инфицирование происходит во время процесса родоразрешения вследствие попадания в организм ребенка материнской крови;
  • пренатально или постнатально, заражение происходит при грудном вскармливании через молоко матери и дальнейшем уходе за ребенком, однако, если соблюдать все меры предосторожности и профилактики, то вероятность передачи очень мала.

Риск заражения малыша гепатитом С примерно равен, что при кесаревом сечении, что при естественных родах, поэтому выбор способа родоразрешения зависит только от общего состояния женщины.

Например, у беременной могут выявится неудовлетворительные печеночные пробы, поэтому врачи однозначно настоят на кесаревом сечении, такое течение наблюдаются у каждой пятнадцатой женщины. Поэтому обязательно просите проверять вас на фиброскане.

Но в большинстве случаев гепатит С и беременность протекают без осложнений, поэтому рекомендуется естественное родоразрешение.

Лечение заболевания во время беременности многие врачи рекомендуют прекратить, так как препараты могут оказывать негативное токсикологическое действие на плод.

Однако в случае ярко выраженных проявлений холеостаза приходится все же назначать лечение, при котором используются препараты на основе урсодеоксихолиевой кислоты, рибавирин или интерферон.

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