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Важность ограждения при строительных работах
Сегодня, 21:27
Задумывая какие-либо строительные работы или даже копку траншеи к центральной магистрали водоснабжения, очень важно позаботиться о безопасности проходящих мимо пешеходов и проезжающих машин. Для этого по периметру своего котлована следует установить строительные ограждения, которые будут препятствовать случайному проникновению пешеходов и машин на опасный участок. Недостаточно будет поставить около котлована веточки деревьев с красными ленточками – такое заграждение быстро снесет порывом ветра, да и в темноте его не видно.
Выбираем правильное ограждение
Сегодня выбор ограждений достаточно широк. С одной стороны оно показывает, что здесь идут строительные работы, с другой не дают попасть на участок любителям поживиться тем, что плохо лежит. Такие конструкции обычно легкие по весу и достаточно компактные – часто состоят из блоков, которые можно собрать и перенести на другой строительный участок. Если вы строите себе частным образом, нерегулярно – можно взять такое заграждение в аренду и по окончанию эксплуатации, вернуть.