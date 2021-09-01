Важность ограждения при строительных работах

Задумывая какие-либо строительные работы или даже копку траншеи к центральной магистрали водоснабжения, очень важно позаботиться о безопасности проходящих мимо пешеходов и проезжающих машин. Для этого по периметру своего котлована следует установить строительные ограждения, которые будут препятствовать случайному проникновению пешеходов и машин на опасный участок. Недостаточно будет поставить около котлована веточки деревьев с красными ленточками – такое заграждение быстро снесет порывом ветра, да и в темноте его не видно.

Выбираем правильное ограждение

Сегодня выбор ограждений достаточно широк. С одной стороны оно показывает, что здесь идут строительные работы, с другой не дают попасть на участок любителям поживиться тем, что плохо лежит. Такие конструкции обычно легкие по весу и достаточно компактные – часто состоят из блоков, которые можно собрать и перенести на другой строительный участок. Если вы строите себе частным образом, нерегулярно – можно взять такое заграждение в аренду и по окончанию эксплуатации, вернуть.



Если пришлось копать траншею срочно, например, произошла авария и прорвало трубу, а ограждения нет, можно положить кусок бетонной плиты, а на нее краской нанести яркие полосы, которые будут видны издалека. Кроме того, такая плита заставит машины объезжать вашу траншею и риск, что кто-то попадет в опасную зону, будет минимизирован. Плюс можно купить сигнальные ленты, которые продаются почти в любом строительном магазине.



Если вы планируете копать достаточно большой котлован, то наряду с ограждениями, следует подумать о том, чтобы была произведена надлежащим образом установка дорожных знаков. Такие специализированные знаки будут и достаточно крупными, чтобы их было видно издалека, и светиться в темноте, чтобы избежать ночных аварий. Их также можно взять в аренду у фирмы, занимающейся прокатом таких знаков, и переносить с места на место по мере надобности.