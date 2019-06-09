Осенняя пора: пора депрессий и грусти Когда начинается осень, погода не всегда нас радует яркими красками и на фоне сырой и серой погоды у некоторых женщин начинается депрессия. От недостатка солнечного света люди начинают быстрее уставать, не высыпаются, появляется больше мрачных мыслей.



Особенно к осенним депрессиям расположены представительницы прекрасного пола, они сильнее реагируют на увядание природы. Краски становятся тусклыми, нет уже такой яркости и радости в природе, когда встав с утра летом, мы видим сияющее солнце, голубое небо и зеленую траву.



Осенью, во время наступления холодов и увядания природу, побольше времени хочется проводить в постели под теплым одеялом с горячей чашечкой чая и кофе. А это состояние объясняется очень просто, не хватает солнца, витаминов и от летнего отпуска остались только одни воспоминания, дни веселья и радости, беззаботности во время отдыха, сменились будними рабочими днями.



Остались позади и выходные дни на дачных участках, купание в теплом озере или речке, ночные прогулки под звездным небом. В этот период затухания природы женщина может вести себя по-разному, либо она будет в постоянном раздражении, может постоянно злиться на всех и на все, либо наоборот, ей может быть все безразлично.



Но можно помочь своему организму справиться с осенней депрессией, нужно только немного постараться и тогда жизнь снова заиграет веселыми красками, не смотря на капризы погоды.



В первую очередь нужно следить за своим питанием, необходимо употреблять в пищу побольше ярких фруктов и овощей. Даже яркая тарелочка фруктов или овощей на обеденном столе, способна поднять настроение любому в осеннюю пору точно так же, как и новинки музыки.



Также, чтобы депрессия вас не одолела, необходимо высыпать, нужно ложиться не позднее 22 часов, так как основной отдых организма происходит во сне с 23 до 01 часа ночи.



Если вы будете активно двигаться в осеннюю пору, то хандрить у вас времени не останется, танцуйте, ходите в бассейн, на аэробику и т.д. Одевайте ярче, пусть ваш гардероб радует вас, ваших близких и окружающих, так вы не будете скучать сами и не дадите скучать остальным.





