Что такое фриланс

Фриланс — это вид заработка дистанционно, то есть удалённо с использованием сети интернет. Фриланс сейчас быстро развивается в России и в СНГ. Это заработок ближайшего будущего. Так что осваивайте этот вид заработка в интернете. Возможно, это как раз то, что будет вам обеспечивать безбедное существование.



Иначе говоря, если вам не хочется работать в офисе, тратить деньги на проезд, то такой вид заработка для вас. Вы можете находиться в любой точке мира, а оплата будет производиться за выполненное задание через интернет.



Существуют три способа оплаты: через почту, либо через банк, либо через систему электронных платежей. Откуда вы сможете снять деньги, как наличными, так и перевести на свой счёт в банке.



Самые популярные профессий фриланса это:

копирайтер,

веб-дизайнер,

веб-мастер,

фотограф,

программист,

администратор социальных сетей.

Если у вас нет специального образования, не беда. Знания по всем этим профессиям можно приобрести на различных курсах, которые помогут приобрести необходимые знания за короткий промежуток времени. После прохождения таких курсов, Вы получите специальный сертификат о прохождении специального образования. Ведь плохому специалисту никто платить не будет.



Теперь возникает вопрос. Как заработать на фрилансе? Где же найти фрилансеру свой заказ?



В интернете есть специальные биржи для удалённой работы, вот там то вас и ждут множество интересных и разнообразных заказов.



Вы боитесь, что вам могут не заплатить?



Самое главное в работе фрилансером это репутация и кидать сотрудников им абсолютно не выгодно, так, что зарабатывайте репутацию и стабильный доход не заставить долго себя ждать. Вообще способов заработка в интернете множеств, главное не попадайтесь на лохотроны. Важно помнить, что халявы нет как в офлайн, так и в онлайн. Работа в интернете это такая же работа как везде и что бы нормально зарабатывать придётся потрудиться.



Отбросьте все сомнения, и за работу!