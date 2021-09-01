Сервис совместных покупок

Всё больше популярности среди любителей онлайн-шопинга приобретает новое движение, позволяющее совершать покупки в Интернете быстрее, надёжней и значительно дешевле. Совместные покупки предоставляют намного больше возможностей приобретать нужные и полезные вещи по оптовым ценам, собирая крупные заказы и получая товары непосредственно от производителя, минуя множество посредников и избегая торговых наценок.



Такие покупки вы можете совершать, получая значительную экономию, достигающую порой нескольких сотен процентов от розничной цены. Для составления заказов на сайте создан форум, где организатор закупок создаёт тему с сообщением о приобретении какого-либо определённого товара от конкретного производителя. Участники форума, желающие приобрести аналогичный товар, отличающийся лишь размером, цветом или другими подобными характеристиками, оставляют свои заявки с указанием всех необходимых параметров товара и оплачивают небольшой организационный сбор, составляющий 10-20% от оптовой цены. В этот сбор уже включена стоимость транспортных расходов. При этом часто есть даже izzys coupons на такие товары!



Таким образом можно покупать самые разные товары, но наибольшим спросом у наших пользователей пользуется женская одежда, косметика, бельё, товары для новорожденных и многочисленные аксессуары.



Получение доставленного товара происходит несколькими способами, которые оговариваются организатором СП перед отправкой всех полученных заявок. Свой заказ можно получить лично у организатора в заранее определённый день, заказать его доставку на дом курьерской службой или другим, удобным для всех участников СП способом.



О существующих вариантах оплаты также нужно уточнять у организатора. В некоторых случаях допускается оплата заказа при его получении, но чаще требуется предоплата, ведь товар без денег получить невозможно, а организатор СП не всегда может иметь в наличии необходимую сумму для его выкупа.



Совместные покупки - самый удобный, выгодный и надёжный способ совершения покупок. Если Вы хотите как можно чаще радовать себя и своих близких обновками, приобретать модные сумки, трикотаж, детские игрушки, посуду и многие другие товары для своей семьи, регистрируйтесь на сайте, и наслаждайтесь невиданной экономией, богатством выбора и невероятными возможностями для отличного шопинга.