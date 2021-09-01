Выбор недвижимости в Испании

Испания больше и больше привлекает русских граждан, которые приобретают себе второй дом в Испании. Конечно же, есть множество разных предложение о покупке недвижимости в Испании, но сначала нужно определиться понравится ли вам Испания. Спросим себя, что же мы знаем о загадочном для нас Королевстве?



Испания является лидером по кол-ву солнечных дней - в среднем около 270 дней лета, которых так не хватает жителям нашей страны.



Береговая линия у Средиземного моря растянулась на 1500 километров. Побережья, которые чаще всего пользуются популярностью у крестьян, это Коста Бланка "Белый Берег" - середина, Коста Брава "Дикий Берег" - север и Коста дель Соль " Солнечный берег" - юг, главным различием является разные климатические условия для проживания haus kaufen in lloret de mar. Выбор в первую очередь зависит от личного восприятия и цели покупки. Побережье Коста Бланка насыщено солевым озерами и теплым морем, различными парками. Температура здесь самая высокая, в отличии от других видов побережья. Побережье Коста Брава для тех, кто хочет за пару часов добраться до Андорры или Франции, сходить за грибами и насладиться хвоей леса или посетить музей. Здесь лето не жаркое, зимой возможно ноль градусов по Цельсию, влажность выше.

Итак, с чего же начать

Побережье Коста дель Соль подойдет для тех кому важен уровень образования для детей, развитую инфраструктуру, стабильную температуру круглый год и престиж. Народы Испании обладают яркой и богатой историей и культурой. Они самодостаточны, демократичны и терпимо относятся к тем кто ценит и уважает их быт и традиции. Но несмотря на это, что они довольно закрытый народ, они при необходимости готовы вам помочь, объяснить или довести, если вы совсем не знаете языка. А если же понимаешь, и сможешь сказать пару слов в ответ, то они будут очень рады. Их язык не сложен, красив и легко изучаем.



Очень красиво и интересно путешествовать по стране villa à vendre sur la costa brava. Есть множество разных маршрутов, разные дороги в одно направление, платных и бесплатных. Дороги в Испании в разы лучше, нежели в России, а водители одни из самых культурных.