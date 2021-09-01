Напитки, которые гарантированно освежают летом!

Температура на термометре поднимается все выше и выше. Вы также не знаете, как освежить себя? Ледяной сок или бокал кваса охладит нас, особенно поначалу, но что выпить, чтобы действительно освежиться?

Какие напитки являются лучшим выбором летом?

Минеральные воды

Не стоит забывать пить много жидкости, особенно летом. Питьевая и столовая вода должна составлять основу вашего ежедневного потребления жидкости. Для разнообразия в воду можно добавлять травы и фрукты. Минеральная вода - хорошее дополнение, когда мы много потеем или в жаркие летние дни, чтобы пополнить запасы минералов, которые были вымыты из организма. Стоит чередовать минеральные воды из-за разного соотношения содержащихся в них минералов. Высокоминерализованные воды следует пить умеренно. Рекомендуемое количество - около 0,5 литра в день. Для детей только 200 мл в день.

Фруктовые и овощные соки

Другие подходящие напитки - несладкие фруктовые и овощные соки. Их можно приготовить дома в соковыжималке или блендере, а затем процедить. Если вы просто смешаете ингредиенты, то получите так называемый смузи, который также является питательным. В идеале, мы должны использовать сезонные продукты, которые есть в нашем саду дома или куплены на рынке и т.д. Ежедневное количество фруктового сока должно составлять около 200 мл. Можно выпить до 400 мл овощного сока.

Чаи

Из категории чаев фруктовые чаи являются наиболее подходящими в летние месяцы. Травяные чаи выбирают в основном в зависимости от проблем со здоровьем. Хотя теплый мятный чай - идеальный выбор для освежения. Для освежения также рекомендуется пить теплый или тепловатый зеленый чай. Как и минеральные воды, зеленый чай имеет относительно высокое содержание калия, поэтому его следует избегать людям с проблемами почек.

Питье летом - какая оптимальная температура для напитков?

Бокал пива, кофе со льдом или купить имбирный лимонад - отличное развлечение в знойные дни. Но если мы потянемся к ним, чтобы освежиться, мы не очень-то поможем себе. Слишком холодные напитки вызывают у нас чувство жажды. После их употребления организм испытывает тепловой шок, и вместо того, чтобы охладиться, температура тела может повыситься. После употребления такого напитка мы перестаем потеть, но в то же время организм начинает накапливать больше тепла, чтобы снова согреться. Холодные напитки также могут вызывать спазмы желудка. Чтобы напиток был действительно освежающим, его не следует охлаждать или подавать со льдом. Его идеальная температура должна быть около 16 °C. Также рекомендуется пить напитки при температуре около 37 °C, что ближе к температуре нашего тела. Например, вышеупомянутый теплый зеленый и мятный чай, подслащенный сахаром.

Ангина и холодные напитки

Охлажденные напитки могут способствовать развитию ангины. При их потреблении температура в дыхательных путях меняется, что активизирует присутствующие там бактерии и вирусы и облегчает их размножение. Если у вас уже есть фарингит и вы страдаете от сильной боли в горле, мороженое или напиток со льдом могут облегчить ее. Однако их следует пить небольшими глотками.