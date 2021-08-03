Что такое экспертиза давности создания документа и какие технологии используются

Как известно, заключение экспертизы выступает одним из наиболее важнейших и часто применяемых доказательств, которое в значительной мере может повлиять на решение суда. Это касается и исследования в отношении определения даты создания конкретного документа (договора, заявления, расписки).



Если документ был каким-либо способом подделан, то он считается ничтожным и не берётся во внимание судьей при вынесении решения (или же приговора). Кроме того, за подлог документов нормами действующего законодательства предусмотрена уголовная ответственность.

Основания для назначения экспертизы давности создания документации

В случае, если в ходе судебного разбирательства רשלנות у участников процесса возникают сомнения относительно даты составления документа, то заинтересованным лицом подается ходатайство о назначении соответствующей экспертизы. Помимо этого, проведение экспертизы давности создания того или документа может поручить уполномоченной на то организации и следователь на стадии досудебного расследования (в уголовном производстве).



При этом, лицо, выступившее инициатором проведения экспертизы, может представить суду свои предложения в отношении фирмы, предоставляющей услуги в сфере проведения экспертных исследований документации. Лучше довериться проверенным специалистам, которые успели себя зарекомендовать с наилучшей стороны. Если вы желаете доказать свою правоту, вас непременно заинтересует экспертиза давности создания документа, которая будет выполнена настоящими профессионалами на современном оборудовании.

Применяемые технологии

На практике используется значительное количество методов для определения давности создания документов, к ним относят:

Микроскопический – позволяет определить последовательность нанесения различного рода надписей и оттисков печатей или штампов.

Фотографический – благодаря использованию различных видов фотосъёмки (цветоотделение, репродукция, макросъёмка) фрагментов, становится возможным определить дату изготовления документа.

Органолептический (включает визуальный и тактильный) – исследование производится путём осмотра и ощупывания фрагментов текста, надписей, оттисков штампов.

Компьютерный – наиболее современный из существующих, включает применение новейших информационных технологий.

Химический – производится изучение основных свойств и состава веществ (чернил, краски), при помощи которых был выполнен документ.

Спектрографический – дает возможность изучить процесс испарения растворителей, выступающих компонентами чернил, а также иных пишущих веществ.

Хроматографический – позволяет установить наличие примесей в составе пишущего вещества, в результате чего удаётся определить дату создания документа.

В ходе проведения экспертизы давности создания документа выясняют следующее:

Сопоставляют изучаемый документ с целым архивом текстов, оттисков и надписей. Это максимально точный метод, но порой просто невозможно создать подобного рода архив (слишком затратно и длительно).

Сравнивают образцы документов с исходником. Для сравнения берут документацию, созданную ранее и позднее исходника. Если текст рукописный, изучают, соответственно, рукописи, если выполнен на печатной машинке, то – печатные материалы.

Определение последовательности нанесения на бумагу оттисков и надписей.