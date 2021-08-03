Как выбрать коньки Как выбрать коньки Катание на коньках - традиционный зимний вид спорта, очень популярный в России. Лед был способен стереть все сословные различия, и крестьянин и царь на льду были в равных условиях, катаясь на катках, возникших естественным путем, во время замерзания водоема зимой.



Сегодня катание на коньках такой же популярный вид спорта, как и в царской России, катки есть практически в каждом населенном пункте, расположены они во дворцах спорта и на стадионах. Более того, любители этого зимнего спорта делают катки своими силами прямо во дворе, посредством воды и мороза.



Для катания на коньках, необходимым инструментом, кроме льда, являются непосредственно коньки. Коньки можно взять напрокат, но лучше иметь коньки свои. Прежде чем пойти в магазин, где производится продажа коньков, необходимо уяснить некоторые аспекты их выбора.



Как известно, ледовые коньки подразделяются на хоккейные и фигурные. Кататься можно и на тех и других, а заметить отличительные признаки катания, могут только профессионалы. К примеру, тройные прыжки на хоккейных коньках не сделаешь, но показ такого класса не требуется на обычном катке. То есть, прежде чем выбрать ледовые коньки, необходимо определиться, для чего они нужны. Конечно если в ыуже купили костюмы для фигурного катания для девочек, то следует точно остановить выбор на фигурных коньках!



Следующий аспект, на, который необходимо обратить внимание - это фактура ботинок. Материал, который идет на изготовление коньков - это пластик, натуральная кожа или кожзаменитель. К примеру, коньки из пластика имеют эстетичный внешний вид и нога в них сидит уверенно. Однако, в мороз в них холодно и они не отвечают требованиям безопасности.



Кожаные коньки удобны, но кожа со временем раздается, и нога в коньках болтается. У ботинок коньков, выполненных из кожзаменителя, присутствуют недостатки натуральной кожи и пластика. Хоккейные коньки изготавливают из полупластика - соединение ткани, кожи и пластика.



Прежде чем сделать свой выбор окончательно, необходимо примерить коньки и проверить их на устойчивость. Для этого, необходимо встать на поверхность катка. Устойчивые, с правильной заточкой лезвия коньки, не разъедутся в стороны.





