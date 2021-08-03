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Офисные переезды

Вчера, 15:29

Офисные переездыОфисные переезды

 

Правильно проведенные офисные переезды достаточно сложная задача, которую возможно решить только при помощи профессионалов. Переезд офиса - это скопление офисной мебели, собранной из всех кабинетов и холлов, груды дорогой техники (компьютеры, копиры, принтеры, сканеры), стопки важных бумаг, картины, цветы в горшках. Все эти офисные вещи нуждаются в грамотной упаковке и бережной перевозке. Осуществить офисный переезд необходимо в кратчайшие сроки. Ни руководство, ни владелец фирмы или предприятия, не хочет потерять прибыль из-за переезда офиса компании.

Решить такую, нередко встречающуюся задачу, как офисные переезды находясь в Киеве на много проще. Профессиональный офисный переезд - это не просто переезд грузовыми автомобилями, но и услуги грузчиков (тяжелые шкафы и стеллажи не под силу сотрудникам компании), такелажников для демонтажа специфического оборудования и, конечно, уборщиков мусора. Чтобы организовать переезд предприятия, нужно потратить несколько дней. В случае переезда небольшого офиса компании - несколько часов. Можно не сомневаться в том, что опытные фирмы осуществят качественный офисный переезд по Киеву, и другим городам Украины с гарантией сохранности вещей.

 

Организовать переезд офисов и предприятий

Компания Business Car Rent занимается переездами офисов и предприятий около 15 лет. Бесценный опыт, накопленный за эти годы, позволяет нам занять лидирующие позиции на украинском рынке таких услуг, как переезды и перевозки сотрудников. У нас можно взять спринтер в аренду, чтобы перевести началсьтво с комфортом!

 

При заказе переезда офиса, мы предоставляем комплекс операций:

  • бизнес-план переезда офиса;
  • общий инструктаж по подготовке офисного переезда всех сотрудников, а особенно ответственных за переезд офиса;
  • предоставляем необходимый упаковочный материал;
  • упаковываем компьютеры, оргтехнику, сервера;
  • маркируем все предметы перед переездов;
  • разбираем офисную мебель, перегородки и т. д. ;
  • перевозим офис полностью, со всем его имуществом;
  • распаковываем и размещаем все предметы в новом офисе согласно плану расстановки;
  • вывоз упаковочный и другой мусор.

Заказав услугу переезда офиса в компании Business Car Rent в Киеве, можно воспользоваться дополнительными услугами:

  • уничтожение старых файлов или архивов (возможно составление Акта об уничтожении);
  • страхование перевозимого имущества;
  • складские услуги;
  • изменение конфигурации мебели;
  • Инвентаризация;
  • Переезд склада Вашего офиса.

Комплексный подход к каждому офисному переезду, контроль выполнения всех этапов работы, дружественное отношение к клиенту и высочайшее качество услуг выгодно выделяет нашу компанию среди других.

Мы поможем осуществить срочный офисный переезд по Киеву недорого. И несмотря на то, что организовать офисный переезд срочно достаточно сложно, Вы можете не беспокоиться за качественно выполненный переезд, его недорогую стоимость и приятные эмоции!

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