Офисные переезды

Правильно проведенные офисные переезды достаточно сложная задача, которую возможно решить только при помощи профессионалов. Переезд офиса - это скопление офисной мебели, собранной из всех кабинетов и холлов, груды дорогой техники (компьютеры, копиры, принтеры, сканеры), стопки важных бумаг, картины, цветы в горшках. Все эти офисные вещи нуждаются в грамотной упаковке и бережной перевозке. Осуществить офисный переезд необходимо в кратчайшие сроки. Ни руководство, ни владелец фирмы или предприятия, не хочет потерять прибыль из-за переезда офиса компании.



Решить такую, нередко встречающуюся задачу, как офисные переезды находясь в Киеве на много проще. Профессиональный офисный переезд - это не просто переезд грузовыми автомобилями, но и услуги грузчиков (тяжелые шкафы и стеллажи не под силу сотрудникам компании), такелажников для демонтажа специфического оборудования и, конечно, уборщиков мусора. Чтобы организовать переезд предприятия, нужно потратить несколько дней. В случае переезда небольшого офиса компании - несколько часов. Можно не сомневаться в том, что опытные фирмы осуществят качественный офисный переезд по Киеву, и другим городам Украины с гарантией сохранности вещей.

Организовать переезд офисов и предприятий

Компания Business Car Rent занимается переездами офисов и предприятий около 15 лет. Бесценный опыт, накопленный за эти годы, позволяет нам занять лидирующие позиции на украинском рынке таких услуг, как переезды и перевозки сотрудников. У нас можно взять спринтер в аренду, чтобы перевести началсьтво с комфортом!

При заказе переезда офиса, мы предоставляем комплекс операций:

бизнес-план переезда офиса;

общий инструктаж по подготовке офисного переезда всех сотрудников, а особенно ответственных за переезд офиса;

предоставляем необходимый упаковочный материал;

упаковываем компьютеры, оргтехнику, сервера;

маркируем все предметы перед переездов;

разбираем офисную мебель, перегородки и т. д. ;

перевозим офис полностью, со всем его имуществом;

распаковываем и размещаем все предметы в новом офисе согласно плану расстановки;

вывоз упаковочный и другой мусор.

Заказав услугу переезда офиса в компании Business Car Rent в Киеве, можно воспользоваться дополнительными услугами:

уничтожение старых файлов или архивов (возможно составление Акта об уничтожении);

страхование перевозимого имущества;

складские услуги;

изменение конфигурации мебели;

Инвентаризация;

Переезд склада Вашего офиса.

Комплексный подход к каждому офисному переезду, контроль выполнения всех этапов работы, дружественное отношение к клиенту и высочайшее качество услуг выгодно выделяет нашу компанию среди других.



Мы поможем осуществить срочный офисный переезд по Киеву недорого. И несмотря на то, что организовать офисный переезд срочно достаточно сложно, Вы можете не беспокоиться за качественно выполненный переезд, его недорогую стоимость и приятные эмоции!