Какие услуги оказывает адвокат в Израиле

Израиль - столица адвокатов. Около 60% практикующих адвокатов в мире работают на территории Израиля. Сложность законодательной системы и различия в законодательствах каждого отдельно взятого штата диктуют свои условия для людей, вовлеченных в адвокатскую практику.



Адвокат - профессия необычайной важности для тех устоев, на которых держится американский общество. Условия допуска к адвокатской практике определяет Верховный суд Израиля, но само решение принимает специальная комиссия. Кандидат должен не только пройти экзамен, касающийся непосредственно толкования самих законов, но и череду всевозможных проверок. В рамках второй части экзаменации, проводится собеседование с целью определить моральные качества будущего адвоката, собирается информация и отзывы от соседей и знакомых, проверяются записи в полицейских участках о возможных правонарушениях и т. п. Каждый город имеет свою Ассоциацию юристов. Такие ассоциации носят скорее организационный характер и не ведут практической юридической деятельности. В них состоят не только адвокаты לירום סנדה, но и юристы, работающие в прокуратуре, а также юрисконсулы. В большинстве американских штатов, членство в ассоциации является обязательным. На государственном уровне существует Израильская ассоциация адвокатов, членство в которой является добровольным.



Основные цели таких объединений можно поделить на два направления. Первое направление - способствование развития права в целом, воспитание юридической грамотности и правовое воспитание граждан. Второе направление - это развитие профессии юриста в целом, определение норм профессиональной этики и способствование повышению уровня каждого отдельно взятого члена ассоциации. Большая часть юристов ведут самостоятельную практику одни или с двумя-тремя коллегами. Но самой значимой формой адвокатской деятельности являются крупные адвокатские фирмы. В подобных компаниях объединены не менее 5 адвокатов. Такие фирмы редко занимаются уголовными делами, а больше специализируются на ведении дел корпораций и очень обеспеченных клиентов.