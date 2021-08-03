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Как удовлетворить мужчину в постели: полезные рекомендации

Сегодня, 14:15

Как удовлетворить мужчину в постели: полезные рекомендацииКак удовлетворить мужчину в постели: полезные рекомендации

 

Вопросом, как удовлетворить мужчину в постели, задаются многие женщины. Стабильность и доверие очень важны в отношениях между мужчиной и женщиной.

Но стабильной порой приводит к предсказуемости, а то и перерастает в скуку. Поэтому иногда стоит удивлять своего мужчину, и не только вкусными блюдами, но и новыми приемами в постели.

 

Голос природы

Мужчина - самец. Его задача, оплодотворить как можно большее количество самок, для продолжения своего рода. Нет ничего странного в том, что полегаемость сильного пола механизм природы.

Но превращать секс в рутинную обязанность чревато скукой и сведение оного к нулю. Новизна лишь распалит его желание и заставит мужчину посмотреть на свою партнершу другими глазами.

Мудрая женщина знает, что мужчину нужно удивлять, дабы любимый не искал новые ощущения на стороне. Даже если он и не помышляет об измене, сюрпризы подобного рода ему понравятся.

 

Стоит внимательно рассмотреть вопрос, как удивить мужчину в постели:

Индивидуальный подход. В жажде преподнести вашему партнеру сюрприз нужно опираться на его вкусы и желания, слабости, иначе существует риск не добиться желаемого эффекта.

К примеру, действенным способом может оказаться вызвать ревность у возлюбленного. Но некоторые мужчины могут отнестись к подобным проявлениям агрессивно, и в лучшем случае, пару ждет бурное выяснение отношений, а в худшем, мужчина может отплатить своей половинке той же монетой или же начать изменять.

Правильное место и время. Если мужчина устал, не в настроении или его самочувствие оставляет желать лучшего стоит перенести сюрприз на более подходящее время.

Ищите вдохновение. Создайте себе настроение: примите ванну, с ароматическими маслами, поставьте завораживающую музыку, почитайте эротические романы.

Ломайте стереотипы. Внесите новизну в сексуальную жизнь, измените манеру своего сексуального поведения. Например, если до этого вы были достаточно активной, примерьте на себя образ некой недотроги, либо наоборот, если вы зажаты в моменты близости, попробуйте раскрепоститься используя интим товары. Перевоплощение. Фантазии у мужчин самые различные: горничная, медицинская сестра, стриптизерша, школьница. Что мешает вам примерить на себя хотя бы один из этих образов? Множество подобных нарядов вы сможете найти в секс-шопах.

Перемена мест. Конечно, более подходящего места для занятия любовью, чем супружеское ложе вряд ли можно найти. Но попробуйте отыскать другие места для любовных утех: кухонный стол, заднее сидение автомобиля, пустынный участок пляжа, вариантов тут масса.

И поверьте, нет ничего более приятно, чем овладеть знанием, как удовлетворить мужчину в постели. После этого, вполне вероятно, измениться и ваша жизнь в целом.

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