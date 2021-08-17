1C:общепит: для чего ресторану данное ПО?

Автоматизация компании, а, в частности, организация сферы обслуживания и общественного питания, - значимое и необходимое мероприятие. Благодаря ему, возможно оптимизировать свою работу, запускать несколько процедур параллельно, что в предыдущих вариантах требовало отдельных временных и человеческих ресурсов. Программный продукт 1С:Общепит и фронт офис даёт возможность провести сверку моментально в любое время. А не единожды в неделю, к примеру, по пятницам, когда все безответственные работники уже сумели «подчистить хвосты» и хорошенько подготовились. Либо предоставить требуемые данные практически моментально по первому запросу менеджера.

Зачем нужна программа 1C:Общепит?

Надо сказать, что для администратора учреждения общественного питания подобный программный продукт – истинное спасение и шанс держать все процессы под чётким контролем. Для сотрудника бухгалтерии - это свободное время от подготовки промежуточной отчётности. Все данные возможно использовать сразу:

получить инфо по кухне либо же складскому хранилищу;

рассчитать объем требуемой продукции;

знать общую сумму по счетам;

выяснить, какое количество посетителей посещает ресторан;

узнать, как часто производится оплата по карте в 1С для столовой;

заказать разного рода отчётность.

Программа 1C отличается несложным и доступным для понимания интерфейсом. Воспользоваться ею без проблем сможет любой сотрудник заведения, даже работник, который в технических средствах не разбирается. Какими бы «умельцами» ни были бы работники, официанты, они не могут ничего испортить в данной системе. Точно так же, как злоумышленники, которые хотят разослать вирусы. Показатель безопасности данного ПО высокий.

Таким образом, можно заключить, сказав, что представленный программный продукт – это «палочка-выручалочка» не только для ресторанов, но также для любых других заведений и предприятий общественного питания.