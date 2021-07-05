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Описание слота Polar Fox

Вчера, 03:36

Описание слота Polar FoxОписание слота Polar Fox

 

Посетить настоящий зимний лес теперь не проблема, и даже валенки искать не нужно! При помощи нового слота Polar Fox онлайн, любой игрок может на http://fasrt.ru/ бесплатно и без регистрации испытать ощущение близости природы, которая раскинулась вокруг под одеялом пушистого снега. Также вокруг живут крошечные животные, не обращающие на вас внимания, а вам останется лишь наблюдать за Северным Сиянием, которое раскинулось прямо перед вами, и все это вы получите, лишь запустив эту игру.

Представить, что являет собой Polar Fox несложно, ведь в общих чертах, этот игровой автомат весьма схож со своими аналогами, которые могли вам встречаться раньше. Но, все же данный слот обладает некоторыми онлайн особенностями, которые и выделяют именно его среди аналогов, к примеру, он имеет целых 5 барабанов, доступных вам для игры. На них расположены 9 линий, которые и определяют выигрышную комбинацию. Сколько линий использовать в игре – решает сам игрок. Количество линий, которые будут принимать участие в игре можно выбирать, и чем больше линий участвует, тем выше ваш выигрыш.

Но, разумеется, что и при малом количестве линий, ставку можно увеличить. Максимальная ставка доступная за 1 игру в Polar Fox составляет 225 кредитов. Здесь, как и везде в других игровых автоматах присутствуют дикий символ, скаттер и риск-игра, кроме того, есть символы зверушек, самыми ценными из которых оказываются норки и филины. Их поимка увеличит вашу ставку в 750 раз.

Кроме того, вас порадует и выпадение скаттера, заменяющего любой символ (кроме песца). Если вам посчастливиться увидеть сразу 5 песцов в вашей линии, то ставка сразу же увеличится больше, чем в 9000 раз, кроме того, этот символ сможет удвоить выигрыш любой другой комбинации с его участием.

Также, получая бонусные кредиты, игрок может попытать счастья, и сыграть в риск-игру, с возможность удвоить выигрыш, либо проиграть все, что есть. Подобная форма игры Polar Fox привычна для большинства слотов, происходит все просто, игроку предстоит предугадывать, какого цвета карта окажется сейчас в игре. В случае правильного ответа, игрок удваивает свой выигрыш, и обретает возможность продолжить рисковать, в случае поражения, ставка сгорает.

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