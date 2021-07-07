Описание слота Русалка

История Русалочки вдохновляла многих людей. Разработчики создавшие игровой автомат Русалка не остались в стороне. Симпатичная девушка-русалка в компании морских обитателей покажет всю красоту моря, которая таится в глубине, а также может поделиться несметными сокровищами. Давайте спустимся к ней в velizhnov.ru/ и разберемся, что к чему.

Как играть в автомат Mermaids Pearl

Прежде чем в Mermaids Pearl играть, изучите несложные правила игры и управление ею. Количество барабанов здесь неизменно, их пять. А вот количество линий можно регулировать от одной до девяти. Начинать вращать барабаны и забирать выигрыш можно клавишей Start, а запустить игру в автоматическом режиме поможет кнопка Automatic Start. Таблицу выплат покажет кнопка Paytable. Так вы узнаете, что максимальным коэффициентом обладает главная героиня — Русалочка — х9000. Она же играет роль символа замены, то есть дикого. Во время замены других символов она еще и удваивает выплаты. Такие же правила работают в новой сессии, уже знакомой игры - Колумбус Делюкс онлайн.



Символ разброса — сундук с сокровищами — не попадает под ее чары, но имеет тоже неплохой коэффициент (максимум х4500) и может помочь выиграть бесплатные вращения. Русалочка путешествует со своими друзьями. Омар и черепашка сами приносят максимум прибыль х750, а с Русалочкой х1500. Рыбка Фугу максимально умножит ставку в 400 раз, а с Русалочкой — в 800. Морской конек и рыбка обладают коэффициентом х250, а в паре с Русалочкой х500. Чары Русалочки распространяются и на карточные символы, которые здесь представлены от девятки до туза.

Игра на удвоение

Не только главная героиня Mermaids Pearl онлайн на velizhnov.ru может удваивать выигрыш. Вы можете это сами сделать. После каждой выигрышной комбинации есть возможность перейти в режим риск-игры. Это делается кнопками BET ONE и BET MAX. Из двух закрытых карт нужно выбрать одну и угадать ее цвет. Если вы угадали, то двойной выигрыш ваш, если нет, то Русалочка заберет его себе.

Благосклонность Русалочки - бонус

Если на барабанах остановились в произвольном порядке три и более сундука, то игрок получает шанс выиграть много денег, то есть 15 бесплатных вращений. Все выигранные деньги дополнительно будут умножены на три. Не забывайте, что за это время сундуки могут выпасть еще не раз, и каждый раз новые 15 фри-спинов будут добавляться к оставшимся с утроенными выигрышами. Играть в Mermaids Pearl бесплатно или на деньги — это решение зависит только от игрока. Действительно, для знакомства можно сыграть в Mermaids Pearl без регистрации, ну а потом обязательно стоит рискнуть по-настоящему!