Orca88 - онлайн казино в Казахстане

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Синхронизация

Заполнение анкеты

В анкете игрок клуба вводит некоторые свои личные данные и актуальные контакты:

Номер телефона

Адрес электронной почты

Специальная ссылка, которая будет выслана на указанный адрес почты, позволит закончить процесс регистрации и активировать новый профиль. Для игры в приложении понадобится только подключение мобильного устройства к интернету. Это может быть Вай фай в кабинете или мобильная передача данных в дороге.

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