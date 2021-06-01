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Как разбудить радугу и заставить плясать облака, рассказал стоматолог Капил Кхурана

1 июня 2021

Как разбудить радугу и заставить плясать облака, рассказал стоматолог Капил КхуранаКак разбудить радугу и заставить плясать облака, рассказал стоматолог Капил Кхурана

 

Для многих из нас о волшебных свойствах улыбки первыми рассказали/пропели легендарный поэт Михаил Пляцковский и композитор Владимир Шаинский. С научной точки зрения этот феномен объясняет эстетический стоматолог с мировым именем доктор Капил Кхурана.

Помимо членства в Американской академии стоматологов AACD и специалист Европейского общества стоматологов ESCD, Кхурана — сертифицированный специалист University of Oxford по курсу «Психология». Вот почему его советы, связанные с красотой зубов, часто помогают изменить жизнь человека к лучшему.

«Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется!»

Искренняя доброжелательная улыбка располагает собеседника к общению. На уровне подсознания он видит перед собой приятного человека, готового выслушать, помочь, поддержать.

Вместе с тем слишком явные недостатки внешности лишают возможности установить первоначальный контакт. Изъеденные кариесом, пожелтевшие зубы или их отсутствие крайне негативно представляют личность, поэтому рассчитывать на продолжительное знакомство в этом случае не стоит.

Проблемы «зубного характера» отрицательно сказываются и на самом носителе, вызывая у него психологический дискомфорт и различные комплексы. Особенно уязвимы в этом плане маленькие дети и подростки. Неправильный прикус, об исправлении которого не позаботились родители, достаточно часто становится предметом насмешек со стороны сверстников.

Кроме этого, нарушение может впоследствии стать причиной целого ряда болезней: пародонтоза, гингивита, повышения стираемости зубов и др.

Чтобы карьера была успешной

Можно сколько угодно утешаться той частью русской пословицы, что «провожают по уму», но для этого ведь должна состояться сама встреча с работодателями. Успешность предполагает, что и в вопросе собственного здоровья удалось достичь определенной высоты.

Лишенный возможности «обаять», то есть расположить к себе окружающих, человек будет испытывать затруднения и при выборе профессиональной деятельности. И речь даже не о представителях мира искусства, моделях и дикторах, где внешность играет ключевую роль.

Любая профессия категории «человек-человек» окажется недоступной. Сфера обслуживания сегодня представлена постоянной улыбкой персонала. Лояльность клиентов завоевать далеко не просто. Сердитая нянечка в детском саду вызовет слезы у малышей и неприязнь у родителей. Отсутствие зубов не повысит авторитет преподавателя, ведь он сразу же получит обидное прозвище.

Сложно представить себе бизнесмена, ведущего важные переговоры с партнером и одновременно стыдливо прикрывающего рукой рот. Зацикленность на своих дефектах отразиться на качестве внимания и на результатах всей деятельности сотрудника. Силы и энергия его будут направлены на желание скрыть свое несовершенство.

 

Как разбудить радугу и заставить плясать облака, рассказал стоматолог Капил КхуранаКак разбудить радугу и заставить плясать облака, рассказал стоматолог Капил Кхурана

«От улыбки хмурый день светлей»

Благодаря возможностям современной стоматологии, можно избежать многих перечисленных трудностей. Имплантация зубов, установка виниров, выравнивание зубов с помощью лазера — методик лечения существует множество. А иногда простая гигиеническая чистка вернет блеск «голливудской» улыбки и сохранит здоровье всей ротовой полости. Улыбаясь, человек радуется жизни и делится этим ощущением с другими людьми.

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