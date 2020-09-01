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Онлайн покер 888poker

Вчера, 22:59

Онлайн покер 888pokerОнлайн покер 888poker

 

Покеристы игровой зоны Покер888 заметили, что сейчас обходить блокировку провайдера можно быстро и без особых затруднений. Для этого достаточно использовать активное зеркало, которое меняет путь к официальному сайту онлайн площадки Poker 888. Взять зеркало игрок может в любой момент с сайта https://zerkalo888.com/. Актуальные ссылки хранятся в разделе Рабочее зеркало, откуда покерист может его скопировать. Если сайт заблокирован полностью и нет возможности достать оттуда зеркало, то игрок может отправить запрос в службу технической поддержки. В ответном сообщении будет выдано рабочее зеркало, с помощью которого можно будет продолжать играть. Играя через зеркало, гость площадки онлайн сможет управлять деньгами, принимать участие в конкурсах и турнирах, играть по любым модификациям видео покера и выводить выигрыш.

 

Официальный портал Poker888

Для ознакомления с сайтом площадки Покер888, можно в любой момент перейти на него, используя полную версию или мобильную. Только официальный портал дает возможность гостям зала играть в онлайн покер 888poker в мобильном режиме или даже в приложении. Отличить данный клуб от копии достаточно просто. Для этого можно обратить внимание на номер действующей лицензии. Он находится на главной странице сайта. Играть на деньги покеристы могут в любой удобный момент. В случае блокировки, они могут легко использовать зеркало для ее обхода. На сайте Покерок888 есть все варианты онлайн покера и гость зала может выбрать любой стол:

  • Техасский холдем
  • Омаха/ Омаха хай Лоу
  • Дро-покер.

Если гость портала только собирается начать играть, то перед этим он может посетить информационную страничку. Здесь собраны ответы на часто возникающие вопросы у новых посетителей. Перейдя в данный раздел, начинающий покерист узнает, как можно зарегистрироваться, как выводить выигрыш и какими привилегиями обладают игры в покер онлайн через зеркало.

 

Акции и бонусы

Не каждый клуб онлайн для покеристов по-настоящему ценит своих клиентов и может вознаградить их различными бонусами и призами. В зале Покер888 каждый гость получает реально щедрые призы с самого старта. Теперь их получают не только постоянные клиенты, но и новички. Первый Welcome бонус игроки называют бездепом, так как он выдается до внесения первого депозита. Гость зала онлайн получает его сразу после регистрации. Все варианты и виды бонусных вознаграждений увеличиваются, поэтому бонус на депозит тоже значительно увеличивается. Играя на деньги в клубе Poker888, клиент может принять участие в лотерее или акции. Это внесет еще несколько дополнений к началу игры.

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