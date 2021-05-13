Выгодные цены на ламинат Quick-Step в Санкт-Петербурге

Ламинат Квик-Степ это напольное покрытие бельгийского производства, которое пользуется большой популярностью на российском рынке. Секрет востребованности заключается в сочетании экологичности и прочности, эстетичности и неприхотливости в уходе. Финишному покрытию не страшны ни длительные нагрузки от мебели и техники, ни температурные колебания. Этот ламинат подходит как для жилых комнат, так и для офисов с большой проходимостью. Если вы хотите купить ламинат Quick-Step по выгодным ценам в СПб, то обращайтесь в компанию «Паркет Гуру».

В каталоге этой компании представлен большой ассортимент материалов разных размеров и стилевых решений, поэтому не составит труда подобрать подходящее решение и для современного, и для классического интерьера. Посетите сайт Quick-Step, чтобы с помощью удобного каталога выбрать подходящий по цвету, размерам и фактуре вариант. Официальные поставки товара объясняют низкие цены. Поставщик располагает собственным складом, где всегда есть в наличии популярные товарные позиции. Это позволяет доставлять заказы в короткие сроки.

Ассортимент бельгийского ламината.

Продукция этой торговой марки радует разнообразием. Производитель предлагает варианты, имитирующие:

паркет из дуба, ясеня, мербау, клена, каштана и прочих пород дерева;

доски из массива дуба;

мраморную плитку;

покрытия из травертина, черного сланца.

Все коллекции представлены в удобном онлайн-каталоге. Вживую посмотреть ламинат Quick Step в СПб можно в шоу-руме, который расположен по адресу: Манчестерская, д. 2. С помощью выставочных образцов проще визуально понять, пол какого цвета впишется идеально в интерьер вашего дома или квартиры. Помочь с выбором всегда готовы опытные и внимательные консультанты. Среди разнообразия материалов вы сможете по максимально привлекательной цене выбрать и заказать вариант на свой вкус.