Самые известные личности

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Авраам Линкольн

Знаете ли вы, что биография, карьера и политика Авраама Линкольна очень интересует многих людей. Давайте поговорим об этом подробнее. Во-первых, вам следует знать о том, что родился 12 февраля 1809 г. Кстати, интересен тот факт, что родился он в бревенчатой хижине, которая находилась в штате Кентукки. Конечно, следует отметить тот факт, что семейное воспитание парнишки была достаточно скромным. Родители его не были богаты и известностью они, также, не отличались. Когда Аврааму исполнилось семь лет – его отец перевез семью в пустыню. После зимы, которую семья провела в лачуге – началось строительство дома. В 1818-м году в краях, где проживала семья Линкольна – началось страшное заболевание. К сожалению, болезнь унесла жизни тёти и дяди Авраама, а затем забрала у него и мать. Без матери Авраама – дом начал разваливаться. Большая часть работы по дому легла на плечи Авраама и его сестры. Детские годы у будущего президента США были достаточно сложные.

Политика

Конечно, следует отметить тот факт, что Авраам Линкольн стал президентом в ноябре 1860 г. Аврам был признан 16-м президентом Соединенных Штатов. В ходе его правительства – из Союза вышло 11 южных штатов. Конечно, следует отметить тот факт, что после гражданской войны Линкольн стремительно пытался воссоединить страну. В 1865-м году президент помог провести законопроект, который запрещал рабство. Эта поправка в конституции Соединенных Штатов было подписана 6 декабря 1865 г. Если вы перейдете на сайт, что указан выше, то у вас будет потрясающая возможность ввести ещё больше полезной увлекательный информации о разнообразных правителях.