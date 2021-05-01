Кто такой и чем занимается Андрей Волков

Конечно, в наши дни многих людей интересуют разнообразные известные личности. Если вам интересен андрей волков инвестохиллс, то мы рекомендуем вам посетить интернет. Здесь вы найдёте очень много увлекательной информации о данном гражданине. Итак, Андрей Волков – известный банкир и финансист. Также, он является партнером группы компании Инвестохиллс. Конечно, следует отметить и тот факт, что Андрей Волков является основателем финансовой компании Инвестохиллс Веста. Родился Андрей Волков 27 февраля 1976 года в Одессе. После того, как он окончил среднюю школу – поступил в одесский государственный экономический университет. Андрей закончил факультет международной экономики. На этом образовательный путь Андрея не закончился. В дальнейшем он продолжил учёбу на магистратуре ОГЭУ. Здесь он обрел диплом магистра международной экономики.

О карьере

Конечно, андрей волков инвестохиллс – настоящий карьерист. Свой профессиональный путь он начал еще в студенческие годы. Так, например, в 1996-м году он поступил на работу в областную государственную администрацию. Следует отметить тот факт, что в этот момент он еще был студентом, но вместе с тем находился на должности экономиста в департаменте внешних экономических связей. Также, следует отметить тот факт, что в студенческие годы Андрей мечтал о карьере в сфере международных финансов. В 1997-м году Андрею удалось получить должность в одной из ведущих мировых аудиторских компаний. На протяжении двух лет Андрей Волков работал в должности консультанта по банковскому менеджменту. С 2000 года Андрей стал заместителем руководителя проекта в компании ING IGA. В 2001-м году Андрей начал связывать свою жизнь с работой в альфа банке.

Свой путь

В 2009-м году Андрей я уволился из Альфабанка. Именно с этого года он решил, что начнёт свой собственный бизнес сфере финансов. Конечно, в этот период он успел основать несколько компаний, которые связаны с финансовой сферой деятельности. В 2014-м году Андрею удалось привлечь в свою страховую компанию известного инвестора, который специализировался на инвестициях в страховой бизнес. Конечно, вам следует знать о том, что Андрей Волков имеет огромное количество сертификатов и квалификации. Если вы посетите интернет, то у вас будет замечательная возможность обнаружить огромное количество информации, которая связана с его финансовой группой.