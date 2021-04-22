 Изготовление карты водителя для тахографа » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Изготовление карты водителя для тахографа

Изготовление карты водителя для тахографа

22 апреля 2021

ООО

В России и Европе и закон обязывает владельцев грузового и легкового транспорта оснащать их тахографами: основное предназначение таких устройств – фиксация времени труда и отдыха водителя. Это необходимо для исключения случаев переработок, которые могут приводить к ДТП. Их последствием, как известно, могут становиться не только материальные убытки, но и человеческие жертвы.

Тахограф от компании ООО "Где Авто" непрерывно записывает информацию о том, сколько конкретный водитель конкретного транспортного средства находился за рулём. Инспектор в любое время может попросить распечатку с этого устройства и выписать штраф при обнаружении нарушений.

Что представляет собой карта водителя для тахографа?

Внешне карта водителя для тахографа напоминает банковскую карту, которая дополнительно содержит фотографию и данные водителя. Карта может быть двух разновидностей: СКЗИ, предназначенная для использования на территории РФ, и ЕСТР, предназначенная для передвижения по России.

Где изготовить карту водителя для тахографа?

Подобную услугу сегодня предлагают многие компании, а обращаться следует в ту, что предоставляет все гарантии, предлагает последующее обслуживание, за длительный период своего присутствия на рынке сумела завоевать отличную репутацию и имеет положительные отзывы. Один из проверенных вариантов - компания «Где Авто», среди постоянных клиентов которой не только частные лица, но и руководители организаций и предприятий разных сфер и отраслей. Они уже знают, что всегда могут рассчитывать на индивидуальный подход, на индивидуальные условия сотрудничества, а также на решение всех поставленных задач в кратчайшие сроки.

Сколько стоит карта водителя для тахографа?

Стоимость варьируется в зависимости от её разновидности: цена СКЗИ - от 3500 до 4000 рублей, цена ЕСТР - от 3800 до 4500 рублей. Увеличить стоимость карты могут дополнительные услуги, например, заполнение заявления на ее выдачу, ускоренная доставка курьером и так далее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Карта водителя для тахографа

«Триколор ТВ» запустил VIP-пакет «Золотая карта. Все включено»

Техосмотр в Москве

Учение вождению

Самые передовые средства безопасности и слежения

Снова в продаже карты оплаты UPC Direct


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Апрель 2021 (8)
Март 2021 (53)
Февраль 2021 (38)
Январь 2021 (24)
Декабрь 2020 (39)
Ноябрь 2020 (31)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2014. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года.