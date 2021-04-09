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4 аргумента в пользу рекламных роликов для наращивания целевой аудитории и сотрудничество с «Dme.Production»
9 апреля 2021
Сегодня, благодаря развитым технологиям и появлению интернета, у нас также появилось множество возможностей не только для общения, но и для получения различной информации, работы и многого другого.
Если раньше большой популярностью пользовался контент в виде картинок и текста, то сейчас набирают популярность видеоролики, которые позволяют человеку отвлекаться от проблем, отдыхать и даже через такой формат также узнавать много нового.
И, само собой, маркетологи не упустили эту возможность и начали использовать видеоролики для продвижения брендов и товаров. Подронее: https://dme.site-ok.ua/services/promotional-video/.
И, надо сказать, это было правильным решением, потому что такие рекламные ролики сейчас являются одними из самых эффективных инструментов. Через такой формат можно доносить информацию до любой целевой аудитории, при этом, осуществлять определенный диалог с потребителем, повышать его доверие к бренду и многое другое.
Собственно, несмотря на то, что существует много разных способов раскрутки, всё же именно такой контент имеет определенные преимущества, благодаря которым пользуется такой популярностью и приносит такие хорошие результаты.
4 весомых аргумента в пользу рекламных роликов