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Водосточная система Profil - отличные позиции на украинском рынке

Сегодня, 15:06

Водосточная система Profil - отличные позиции на украинском рынкеВодосточная система Profil - отличные позиции на украинском рынке

 

Многие годы качественные водосточные системы Profil широко применяются в коммерческих, производственных, общественных строениях, жилых зданиях. Чтобы дожди, талые воды, снег, стекающие с крыши, не повредили фундамент, стены, цоколь, а появившаяся влага не вызвала растрескивания стен, появление потёков на фасаде, требуется монтирование водостоков Profil. Они обеспечат долговечность зданий без ремонтов, отличное качество их декоративной отделки без повреждений.

 

Желобной элемент особой формы данной системы не будет давать переливаться воде во время осадков, а оптимальный размер, диаметр желоба, правильно подобранный по количеству поглощаемой воды с крыши, справиться с любой нагрузкой.

 

Кроме выполнения отличных функциональных, защитных задач, водостоки несут декоративную нагрузку, украшая дизайн здания оригинальным элементом.

 

Разнообразный каталог интернет-магазина «Будмагазин» предоставляет потенциальным покупателям большой выбор моделей водосточных систем Profil отличного качества по доступным ценам, различной цветовой гаммы (белый, коричневый, красный, графитовый, пр.). Каждый заинтересованный клиент по ссылке https://www.budmagazin.com.ua/245 сможет определиться с оптимальным выбором системы водостока, исходя из своих потребностей, бюджета.

 

Подбирая водосточную систему, необходимо учитывать, что её предлагаемые параметры составляют:

  • трубы – 90/75мм;
  • желоба – 130/90мм.

Качественный каучуковый уплотнитель обеспечит герметичность, вкладка соединительного желоба придаст прочность системе, а специальная форма воронки не даст переливаться воде при больших осадках. Элементы системы водостока имеют сопротивляемость к кислотным, соляным элементам, ультрафиолету, внешним воздействиям, деформации, отличаются хорошей звукоизоляцией.

 

Небольшой вес, простота конструкции позволяет производить монтаж системы самостоятельно, а широкая палитра цветов подбирать водосток под любой фасад строения.

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