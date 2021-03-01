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Базальтовый утеплитель на основе каменной ваты Технониколь - плюсы и минусы материала

Сегодня, 16:24

Базальтовый утеплитель на основе каменной ваты Технониколь - плюсы и минусы материалаБазальтовый утеплитель на основе каменной ваты Технониколь - плюсы и минусы материала

 

Качественные, надёжные теплоизоляционные материалы призваны сохранить в помещении комфортный температурный режим. Базальтовый утеплитель на основе каменной ваты от известного производителя Технониколь защитит ваш дом от любых неблагоприятных погодных условий, подарит тепло зимой, а летом обеспечит прохладу.

 

Изготавливают волокна базальтовой ваты путём расплава горных базальтовых пород, с помощью синтетического связующего (смолы) формируют плиты теплоизоляции.

 

Плюсы базальтовой теплоизоляции

Популярность утеплителя на каменной вате Технониколь объясняется его положительными свойствами:

  • Высокая плотность исключает деформацию, потерю формы, размеров утеплителя при долгой эксплуатации.
  • Биологическая стойкость – не подвергается воздействию грибка, микроорганизмов, грызунов.
  • Паропроницаемость – влага проходит через слой теплоизоляции, нет конденсата.
  • Негорючесть – эффективная огнезащита, выдерживает воздействие температуры выше 1000.
  • Высокая теплоизолирующая способность за счёт пустот и между волокнами, возможность использовать для утепления стен, перегородок.
  • Химическая пассивность позволяет избегать ржавчины, негативного воздействия щелочей, кислот.
  • Небольшой вес, простата монтажа самому.
  • Длительный срок службы до 50 лет.

 

Недостатки каменной ваты

Как любой другой материал, базальтовый утеплитель имеет свои незначительные минусы:

  • Возможность вредного воздействия. Но при использовании индивидуальных средств защиты, при монтаже проблем не будет.
  • Наличие многих швов при базальтовой укладке. Правильное проведение монтажных работ уменьшит сложность задачи.

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