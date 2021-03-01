Базальтовый утеплитель на основе каменной ваты Технониколь - плюсы и минусы материала Базальтовый утеплитель на основе каменной ваты Технониколь - плюсы и минусы материала Качественные, надёжные теплоизоляционные материалы призваны сохранить в помещении комфортный температурный режим. Базальтовый утеплитель на основе каменной ваты от известного производителя Технониколь защитит ваш дом от любых неблагоприятных погодных условий, подарит тепло зимой, а летом обеспечит прохладу. Изготавливают волокна базальтовой ваты путём расплава горных базальтовых пород, с помощью синтетического связующего (смолы) формируют плиты теплоизоляции. Плюсы базальтовой теплоизоляции Популярность утеплителя на каменной вате Технониколь объясняется его положительными свойствами: Высокая плотность исключает деформацию, потерю формы, размеров утеплителя при долгой эксплуатации.

Биологическая стойкость – не подвергается воздействию грибка, микроорганизмов, грызунов.

Паропроницаемость – влага проходит через слой теплоизоляции, нет конденсата.

Негорючесть – эффективная огнезащита, выдерживает воздействие температуры выше 1000.

Высокая теплоизолирующая способность за счёт пустот и между волокнами, возможность использовать для утепления стен, перегородок.

Химическая пассивность позволяет избегать ржавчины, негативного воздействия щелочей, кислот.

Небольшой вес, простата монтажа самому.

Длительный срок службы до 50 лет. Недостатки каменной ваты Как любой другой материал, базальтовый утеплитель имеет свои незначительные минусы: Возможность вредного воздействия. Но при использовании индивидуальных средств защиты, при монтаже проблем не будет.

Наличие многих швов при базальтовой укладке. Правильное проведение монтажных работ уменьшит сложность задачи. Пропускание пара. Для утепления подвалов, цокольных этажей следует использовать вместо каменной ваты экструдированный пенополистирол.





