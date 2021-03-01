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Базальтовый утеплитель на основе каменной ваты Технониколь - плюсы и минусы материала
Сегодня, 16:24
Качественные, надёжные теплоизоляционные материалы призваны сохранить в помещении комфортный температурный режим. Базальтовый утеплитель на основе каменной ваты от известного производителя Технониколь защитит ваш дом от любых неблагоприятных погодных условий, подарит тепло зимой, а летом обеспечит прохладу.
Изготавливают волокна базальтовой ваты путём расплава горных базальтовых пород, с помощью синтетического связующего (смолы) формируют плиты теплоизоляции.
Плюсы базальтовой теплоизоляции
Популярность утеплителя на каменной вате Технониколь объясняется его положительными свойствами:
Недостатки каменной ваты
Как любой другой материал, базальтовый утеплитель имеет свои незначительные минусы:
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