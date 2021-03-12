Возьмите собаку из приюта!

Собака - лучший друг человека. Это, действительно, так. Знаете ли вы, что сейчас многие люди предпочитают заводить этих питомцев. На самом деле, сейчас далеко не каждый человек готов тратить огромное количество денег на породистую собаку. Если и у вас нет средств, то возьмите собаку из приюта. На самом деле, собака из приюта – это отличный вариант. Такие собаки будут верны вам до конца своих дней. Кстати, если вы возьмете собаку из приюта, то сможете совершить благородный поступок. Сейчас есть достаточно много приютов, где вам предлагают забрать собаку совершенно бесплатно, да ещё и с прививками и пройденными анализами. Согласитесь, это отличный вариант? Сегодня мы поговорим с вами о характере собак из приюта и расскажем, в какой приют лучше всего обращаться.

О характере и сложностях

Мы не будем говорить вам о том, что собаки из приюта – ласковые, послушные и добрые. Нет, это не так. Но если вы решили завести питомца, то возьмите собаку из приюта и воспитайте её. Давайте поговорим о тех сложностях, с которыми вы можете столкнуться, взяв питомца из приюта. Недоверие. Это самое сложное. Вам необходимо будет научить собаку доверять вам. Если раньше собака имела не очень хороший опыт общения с человеком, если над ней издевались, то вам потребуется время. И ещё один пункт, который будет сложно побороть – агрессия. Все же мы знаем о том, что лучшая защита – нападение. Это относится не только к человеку, но и к собаке. Взгляните на собаку ее же глазами. Она пыталась выжить в жестоком мире, она прошла достаточно тяжелый путь. Заставьте собаку довериться вам. Любите её и показывайте к ней свое хорошее отношение. Взяв собаку из приюта вам нужно будет отучить её от страха. Часто дворовые собаки боятся громкого шума, людей и других животных. Для того, чтобы она смогла стать для вас настоящим верным другом – покажите ей, что бояться нечего.

Приучаем жить дома

Конечно, уличные собаки и собаки, которые половину жизни провели в приюте – понятия не имеют, как жить дома или в квартире. Вам нужно будет приучить ее к туалету, вам необходимо будет показать ей свое место, где можно спать. Не стоит сильно ругать собаку за то, что она сгрызла стул или по мочилась на кровать. Достаточно лишь потыкать носом и сказать слово “нельзя”. Собаки из приюта, на самом деле, достаточно умные. Если вы будете достаточно времени уделять на воспитание её, то можете быть уверены в том, что она вас не подведет.