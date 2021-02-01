Где можно поставить на баскетбол

Если вы являетесь поклонником спорта, то можете попытаться на этом заработать, посетив онлайн клуб БК Parimatch. Здесь клиентам предлагается заключить пари с букмекерской конторой, где, в случае победы игрок получает денежный приз. Игровой портал Париматч обладает огромным выбором спортивных состязаний, в чем вы несомненно убедитесь. Клиенты онлайн букмекерской конторы могут поставить на любимую команду по киберспорту или рассмотреть любое спортивное мероприятие: футбол, хоккей, теннис. Также любители азарта и адреналина в данной игровой зоне могут поставить на баскетбол или выбрать большой теннис. Чтобы начать делать ставки, новому клиенту клуба Париматч необходимо войти в личный кабинет. Если его еще нет, то можно его создать одним из двух способов.

Интерфейс портала Parimatch

Каждый новый клиент онлайн клуба Parimatch легко разберется с сервисом. Если вы посетили БК используя мобильную версию, то в нижней части экрана будет доступно следующее меню:

Топ

Спорт

Мои ставки

Избранное.

Перейдя в раздел спорта, вы сможете рассмотреть расписание состязаний и получить всю подробную информацию по выбранному мероприятию. В верхней части экрана находится вкладка Вход и Регистрация. Чтобы посмотреть на сделанные вами ставки, достаточно открыть вкладку Мои ставки. Все просто и понятно. Если клиент данного портала желает следить за трансляцией выбранного матча, он может выбрать раздел Live. Ассортимент всех видов спорта и других мероприятий находится в разделе Категории. Использовать мобильную версию сайта БК Parimatch очень легко. Для этого достаточно открыть браузер и перейти на официальный сайт клуба. Мобильный режим сохраняет весь функционал полной версии сайта, поэтому вы не будете испытывать дискомфорта, делая ставки на спорт. Также в клубе Париматч можно делать ставки на покер или собачьи забеги.

Бонусы для новых клиентов

Каждый новый посетитель онлайн клуба Parimatch будет не только приятно удивлен богатому ассортименту спортивных мероприятий, но и щедрой администрации сайта. Она вознаграждает посетителей игорной зоны с самого первого посещения. Для получения бездепозитного бонуса достаточно создать новый аккаунт. Сразу после этого игрок получает дополнительный кэш на свой игровой баланс, что значительно увеличивает шансы клиента клуба на получение достойного выигрыша. Делая ставки, стоит учесть коэффициент на победу выбранной команды. Если это будет явная претендентка на победу, то выигранная сумма будет меньше, и наоборот. Каждый клиент клуба Parimatch может принять участие в различных акциях и конкурсах, а самые активные гости онлайн клуба могут получить кэшбек.