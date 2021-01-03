Что нужно сделать в первую очередь человеку, который планирует быть водителем? В первую очередь, освоить все премудрости от теории до практики. А затем получить водительские права категории А, если он будет ездить на мопеде, открыть категорию В, если сядет за руль легкового автомобиля, ВЕ – если будет управлять машиной с прицепом, соответствующим определенным требованиям, и так далее. Точно определить категорию, которая нужна, поможет сайт ГИБДД.

Получать права через автошколы и экзамен или просто купить водительские права в Санкт-Петербурге, Москве или другом городе с доставкой на дом и по цене значительно дешевле, чем выходит официальной оформление – это решать вам. Не стоит опасаться того, что вы не получите каких-то знаний, если минуете автошколу. Все, что вам нужно в теории, есть в Правилах дорожного движения, а если вы еще не умеете водить машину, то вам нужен инструктор. Который обучит этом в том объеме, в котором потребуется вам. Поэтому уделите максимум сил и времени теоретической и практической части водительского мастерства, и оставьте документальные тонкости для того, чтобы их решили профессионалы: готовые права доставят вам на дом в обмен на оплату.