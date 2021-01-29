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Сложности с уничтожением архивов

29 января 2021

Сдать макулатуру обычному жителю города не так просто, как хотелось бы. На площадках для сбора ТБО нет специальных контейнеров для ее сбора. Прием макулатуры в Челябинске ведется на пунктах приема.

Можно также сдать бумажные отходы на экологических акциях. В последнем случае это будет бесплатно. На пунктах приема, или если вы привезете вторсырье сразу к переработчику, вы получите за это деньги. Принимается макулатура в рассортированном по типам виде (картон, офисная бумага, газеты и т.п.). На каждый тип макулатуры цена за 1 кг в разных организациях может отличаться.

Однако, когда дело касается бумажным отходам, которые образуются в процессе деятельности компании, все немного осложняется. Приказы, распоряжения, первичная документация, тексты и таблицы с внесенными правками и т.п. Часть этих бумаг можно уничтожить сразу, а некоторые только после нескольких лет хранения. Требования к сохранности документации указана в ФЗ 125 от 22 .10.04 «Об архивном деле». Если они будут нарушены, может последовать административная ответственность.

Утилизация архивных документов отличается тем, что все бумаги предварительно измельчаются до такого размера, что восстановление информации с них становится невозможным.

Процедура уничтожения состоит из нескольких этапов:

  • Убедиться, что срок документов истек;

  • Определить состав экспертной комиссии, которые утверждается руководителем организации;

  • Комиссия составляет перечень документов, подлежащих утилизации и акт. Его утверждает руководитель организации;

  • Производится процедура уничтожения, оформляется акт.

Важным моментом является тут работа комиссии и тщательная проверка документов, которые передаются на утилизацию. В противном случае можно случайно уничтожить актуальные бумаги и те, чей срок хранения еще не вышел. Документы расшиваются, достаются из папок, из них удаляются скрепки, скобы и т.п. – производится полное расформирование.

На все документы, которые будут переданы на утилизацию, составляется опись. В ней можно не расписывать полное название, а указать их тип, например, «приказы по АХД»

Сама процедура утилизации законом не определена. Проще заказать эту услугу в специализированной организации. Там вам сразу выдадут все необходимые акты и накладные. Процедура утилизации проводится в присутствии сотрудника вашей организации для обеспечения конфиденциальности.

Можно, конечно, самостоятельно измельчить бумаги на офисном шредере и сдать их как обычную макулатуру. Однако в этом случае придется оформлять дополнительные акты.

Акт, подтверждающий утилизацию, составляется в произвольной форме. В него включают:

  • название документов и организации, которая их составила;

  • дата;

  • описание способа уничтожения, объема / количества бумаг;

  • подписи ответственных лиц.

Если акт по выведению документов к уничтожению составлен грамотно, то проблем с контролирующими органами не будет. Однако, при утилизации бумаг раньше окончания срока их хранения, на руководителя организации может быть наложено административное наказание (штраф 5-10 тыс. руб).

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