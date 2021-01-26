Где заказать оптом мягкие полы для детских?

Для производства напольных покрытий используются разнообразные по составу и свойствам материалы. С каждым годом список становится разнообразнее. Одна из последних новинок – маты из вспененной резины. Это полимер нового поколения, который состоит из миллиона пузырьков, наполненных воздухом. Благодаря этому покрытия отличаются хорошей амортизацией, обеспечивают дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Экологичный и безопасный в использовании мягкий пол для детских оптом можно заказать напрямую с завода. ООО «Жанетт» это предприятие полного цикла, которое выпускает и реализует мягкие маты по выгодным ценам. Для производства используется только сертифицированное сырье, которое проходит жесткий входной контроль качества. Для изготовления напольных покрытий используется итальянское оборудование, поэтому производитель готов быстро выпустить большую партию товара. В розницу купить полы из эва можно через дилерскую сеть, которая представлена в крупнейших российских городах.

В чем преимущества мягких полов из вспененной резины?

Продукция торговой марки «Janett» пользуется заслуженной популярностью не только в России, но и в странах СНГ. Это обусловлено многочисленными достоинствами готового товара:

экологичность и безопасность;

эстетичность;

простой монтаж (полы собираются по принципу пазла благодаря замку «ласточкин хвост»);

устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения;

водонепроницаемость;

неприхотливость в уходе;

долгий срок службы.

Полимерные полы детских площадок, изготовленные из вспененной резины, не впитывают влагу, не скапливают пыль и грязь. Их можно использовать как в помещении, так и на улице. Производитель предусмотрел все для быстрого монтажа. На заводе изготавливается специальный замок. Отдельные элементы соединяются между собой в сплошное полотно без клея и других фиксирующих составов. Благодаря хорошей амортизации даже при падении ребенок не получает серьезных травм и ушибов. Эстетичный вид обусловлен тем, что при производстве используются пигменты. Яркость цвета сохраняется на протяжении долгого времени. Даже под воздействием ультрафиолета полы не утрачивают товарного вида.

Если вы хотите купить покрытия, обладающие перечисленными преимуществами, то оформить заказ можно напрямую с завода. Не придется оплачивать услуги посредников. К каждой партии товара прилагаются сертификаты качества.