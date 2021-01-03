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Обзор БК Пин Ап Бет
Сегодня, 02:24
Игорный клуб БК Pin Up Bet на сайте https://pinup-bet.org/ появился в 2016 году и уже набрал популярность среди любителей самых острых ощущений азарта и адреналина. Данный клуб является лицензированным, а значит прошел все проверки и выплачивает выигрыши своим клиентам честно и своевременно. Здесь можно делать ставки на любой из видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол, теннис, хоккей и другие). Также можно поставить на любимую команду по киберспорту и даже на собачьи забеги. Официальный сайт БК Пин Ап Бет встречает новых клиентов различными бонусами и призами, также игроки могут принять участие в различных акциях и конкурсах среди беттеров.
Обзор БК Pin Up Bet
На главной странице сайта, вверху находятся разделы с проходящими соревнованиями и турнирами. Так называемая трансляция. Слева находятся предматчевые турниры. Live игры находятся в середине этой линейки. Язык интерфейса БК Пин Ап Бет- русский, а значит, все здесь ясно, просто и понятно. Дополнительная информация и описания находится в нижней части главной страницы клуба. Букмекерская контора Pin Up Bet встречает новых клиентов самыми щедрыми бонусами и призами.
Для того, чтобы начать делать ставки, новичку клуба необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно двумя способами.
Если в первом случае создание аккаунта происходит всего в два клика,то во втором, необходимо будет подтвердить личность, перейдя по присланной в ответном письме ссылке. После этого начинающий беттер заполняет анкету и может загрузить аватарку.
Платежные системы для внесения депозита или вывода выигрыша
Букмекерская контора Пин Ап Бет предлагает своим клиентам использовать любую платежную систему безналичных расчетов для работы с деньгами.
После подтверждения оплаты деньги поступают на счет беттера моментально и он может ими распоряжаться. Получив первый выигрыш, клиент клуба БК Pin Up Bet использует ту же платежную систему для вывода средств. Скорость их зачисления зависит от банка, с которым сотрудничает игрок. Для получения дополнительной информации, беттер может обратиться к круглосуточной техподдержке по адресу support@pin-up.bet.