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Обзор БК Пин Ап Бет

Сегодня, 02:24

Обзор БК Пин Ап БетОбзор БК Пин Ап Бет

 

Игорный клуб БК Pin Up Bet на сайте https://pinup-bet.org/ появился в 2016 году и уже набрал популярность среди любителей самых острых ощущений азарта и адреналина. Данный клуб является лицензированным, а значит прошел все проверки и выплачивает выигрыши своим клиентам честно и своевременно. Здесь можно делать ставки на любой из видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол, теннис, хоккей и другие). Также можно поставить на любимую команду по киберспорту и даже на собачьи забеги. Официальный сайт БК Пин Ап Бет встречает новых клиентов различными бонусами и призами, также игроки могут принять участие в различных акциях и конкурсах среди беттеров.

 

Обзор БК Pin Up Bet

На главной странице сайта, вверху находятся разделы с проходящими соревнованиями и турнирами. Так называемая трансляция. Слева находятся предматчевые турниры. Live игры находятся в середине этой линейки. Язык интерфейса БК Пин Ап Бет- русский, а значит, все здесь ясно, просто и понятно. Дополнительная информация и описания находится в нижней части главной страницы клуба. Букмекерская контора Pin Up Bet встречает новых клиентов самыми щедрыми бонусами и призами.

  • Бонус на депозит до 500 евро,
  • Бездепозитные бонусы,
  • Призы за активацию промокода,
  • Бонусы на экспессы до 100%.

Для того, чтобы начать делать ставки, новичку клуба необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно двумя способами.

  • Синхронизировать свой аккаунт из любой социальной сети (Facebook, Vkontakte Twitter, Odnoklassniki, Google, Yandex)
  • Ввести номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Если в первом случае создание аккаунта происходит всего в два клика,то во втором, необходимо будет подтвердить личность, перейдя по присланной в ответном письме ссылке. После этого начинающий беттер заполняет анкету и может загрузить аватарку.

 

Платежные системы для внесения депозита или вывода выигрыша

Букмекерская контора Пин Ап Бет предлагает своим клиентам использовать любую платежную систему безналичных расчетов для работы с деньгами.

  • Карты любого банка: Mastercard, Visa, Maestro.
  • Криптовалюты
  • Электронные кошельки: Qiwi, Webmoney, Yandex money.
  • Системы Netteler и Skrill.

После подтверждения оплаты деньги поступают на счет беттера моментально и он может ими распоряжаться. Получив первый выигрыш, клиент клуба БК Pin Up Bet использует ту же платежную систему для вывода средств. Скорость их зачисления зависит от банка, с которым сотрудничает игрок. Для получения дополнительной информации, беттер может обратиться к круглосуточной техподдержке по адресу support@pin-up.bet.

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