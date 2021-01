Обзор БК Пин Ап Бет Обзор БК Пин Ап Бет Игорный клуб БК Pin Up Bet на сайте https://pinup-bet.org/ появился в 2016 году и уже набрал популярность среди любителей самых острых ощущений азарта и адреналина. Данный клуб является лицензированным, а значит прошел все проверки и выплачивает выигрыши своим клиентам честно и своевременно. Здесь можно делать ставки на любой из видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол, теннис, хоккей и другие). Также можно поставить на любимую команду по киберспорту и даже на собачьи забеги. Официальный сайт БК Пин Ап Бет встречает новых клиентов различными бонусами и призами, также игроки могут принять участие в различных акциях и конкурсах среди беттеров. Обзор БК Pin Up Bet На главной странице сайта, вверху находятся разделы с проходящими соревнованиями и турнирами. Так называемая трансляция. Слева находятся предматчевые турниры. Live игры находятся в середине этой линейки. Язык интерфейса БК Пин Ап Бет- русский, а значит, все здесь ясно, просто и понятно. Дополнительная информация и описания находится в нижней части главной страницы клуба. Букмекерская контора Pin Up Bet встречает новых клиентов самыми щедрыми бонусами и призами. Бонус на депозит до 500 евро,

Бездепозитные бонусы,

Призы за активацию промокода,

Бонусы на экспессы до 100%. Для того, чтобы начать делать ставки, новичку клуба необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно двумя способами. Синхронизировать свой аккаунт из любой социальной сети (Facebook, Vkontakte Twitter, Odnoklassniki, Google, Yandex)

Ввести номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Если в первом случае создание аккаунта происходит всего в два клика,то во втором, необходимо будет подтвердить личность, перейдя по присланной в ответном письме ссылке. После этого начинающий беттер заполняет анкету и может загрузить аватарку. Платежные системы для внесения депозита или вывода выигрыша Букмекерская контора Пин Ап Бет предлагает своим клиентам использовать любую платежную систему безналичных расчетов для работы с деньгами. Карты любого банка: Mastercard, Visa, Maestro.

Криптовалюты

Электронные кошельки: Qiwi, Webmoney, Yandex money.

Системы Netteler и Skrill. После подтверждения оплаты деньги поступают на счет беттера моментально и он может ими распоряжаться. Получив первый выигрыш, клиент клуба БК Pin Up Bet использует ту же платежную систему для вывода средств. Скорость их зачисления зависит от банка, с которым сотрудничает игрок. Для получения дополнительной информации, беттер может обратиться к круглосуточной техподдержке по адресу support@pin-up.bet.