Казино Вулкан Россия

Виртуальное казино Vulkan Russia занимает лидирующую позицию в топе рейтингов и является лучшим развлекательным онлайн-ресурсом. Предлагает своим посетителям широчайший ассортимент разнообразных захватывающих игр. В казино есть настольные и карточные развлечения, а также много видеослотов от разработчиков знаменитых брендов.

Клуб обеспечивает игрокам честный и прозрачный игровой процесс, а также дает гарантии на быстрые и безопасные выплаты выигрышей. Все проводимые вами операции здесь будут в полной безопасности.

Как пополнить баланс и вывести средства

Вулкан Россия сотрудничает исключительно с надежными финансовыми операторами, поэтому пополнить счет или вывести выигранные деньги здесь будет максимально просто. Осуществить финансовые транзакции в клубе можно с помощью сервисов:

Yandeks Dengi;

Webmoney;

Qiwi;

MasterCard;

Visa;

Bitcoin.

Вывести выигрыш можно в любое удобное для вас время — заявки принимаются круглосуточно. В личном кабинете казино Вулкан вы можете найти инструкции по проведению финансовых транзакций и ознакомиться более подробно с нужной вам информацией.

Казино гарантирует всем клиентам безопасные денежные переводы, так как ресурс работает с учетом современной программы шифрования информации SSL, которая надежно защищает портал от мошеннических атак.

Система бонусов

Клиенты, которые прошли регистрацию, претендуют на бонусные привилегии. Типы поощрений и подарков могут быть самыми разнообразными. Здесь выдаются приветственный приз, бездепозитный бонус, а также бесплатные фриспины.

Помимо этого, в клубе действует программа лояльности, в ходе которой игроки получают баллы и увеличивают свои уровень и статус. На портале также можно принять участие в турнире, акции и лотерее. Каждое мероприятие преподносит щедрый приз или денежное вознаграждение.

Вместе с этим в казино активен и кэшбэк, который раз в неделю возвращает игрокам некий процент от проигранных средств.

Разновидности игровых автоматов

На портале Вулкан Россия размещены аппараты различных функциональных характеристик, возможностей и тематик. Есть классические слот-машины, которые напоминают рычаговые механические аппараты наземных залов казино — знаменитые однорукие бандиты и игры 777.

Современные же автоматы представлены 3Д графическими видеослотами. Они значительно отличаются от ретро-машин, так как оснащены улучшенной графикой и расширенным функционалом.

В таких аппаратах, кроме основного выигрыша, можно получить еще уйму дополнительных денежных призов. А помогут вам это осуществить специальные символы с выгодными возможностями, бонусные раунды и рискованный тур.

Во многих современных слотах присутствуют прогрессивные множители, которые активируются в бонусной игре и увеличивают выигрыш во много раз. С помощью этих функций можно получить дополнительный заработок и выйти из казино поистине богатым человеком.

Популярная тематика видеослотов

Видеослоты также разделяются по тематическим направлениям. Среди популярных тематик выделяются следующие:

777;

фруктовые;

фараоны;

пираты;

клеопатра;

Египет;

Вегас.

Некоторым игрокам нравятся подводные путешествия, другие хотят попасть в Египет, кто-то любит побродить по старинному городу, а иные хотят отправиться в джунгли. Поэтому клуб наполняет свой каталог с играми максимально разнообразными слотами. Чтоб каждый посетитель мог выбрать себе игру, близкую по духу и подходящую по нраву.