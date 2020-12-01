Официальный сайт казино Вулкан Престиж

Вулкан Престиж официальный сайт — это игра в режиме нон-стоп. Организация работает с 2017 года. В заведении предлагается масса развлечений на любой вкус. Работает онлайн-казино по лицензии Кюрасао. На сайте для удобства пользователей действует круглосуточная техподдержка. Это значит, что в любой момент игрок может обратиться к оператору и получить исчерпывающие ответы на свои вопросы.

Особенности и основные характеристики официального сайта Вулкан престиж

Дизайн сайта соответствует брендовому типажу. На странице использованы белые, синие и красные цвета. Все оформлено сдержанно, не отвлекает от основной задачи и поиска важной информации, которая распределена по блокам.

С навигацией даже у новичков проблем не возникает. Все удобно и доступно. Сервис рассчитан на клиентов из СНГ. Поддерживает русский язык.

Игрокам предлагается сразу перед регистрацией ознакомиться с:

правилами и условиями;

разделом «Ответственная игра».

При любых признаках лудомании, клиенты могут обратиться в техподдержку и попросить заблокировать аккаунт.

Если сайт недоступен по причине блокировки или технических работ, можно обратиться в техподдержку через почту, онлайн-чат, позвонив на горячую линию. Зарегистрированные зеркала можно найти на порталах клубов-партнеров.

Ассортимент сайта

На портале Вулкан Престиж огромный выбор развлечений. Среди них:

игровые аппараты;

покер;

рулетки;

баккара;

Блэкджек;

лотереи.

В общей сложности на портале представлено свыше 200 игр. Каталог включает разработки ведущих производителей игрового софта. Среди них: Игрософт, НетЕнт, Микрогейминг, Новоматик и многие другие.

Игровые режимы

В казино Вулкан Престиж игроки могут воспользоваться платными и бесплатными развлечениями. Первый вариант доступен исключительно официальным клиентам клуба, которые прошли регистрацию на портале. Второй вариант доступен всем гемблерам. В бесплатном режиме можно играть в слоты.

Бездепозитные варианты игровых аппаратов позволяют пользователям до регистрации оценить качество контента. Также их используют для разработки выигрышных стратегий, обучения, тестирования новых разработок.

Регистрация на портале

Создание личного аккаунта максимально упрощено. На первом этапе нужно:

ввести адрес почты;

придумать и записать пароль;

дождаться подтверждения регистрации;

войти под своим именем.

На втором этапе следует зайти в личный кабинет и заполнить там пустые поля.

Бонусная программа

После регистрации пользователю потребуется пополнить счет. За это он получит бонусы. Чем выше депозит, тем крупнее бонусы. Помимо них, предлагаются фриспины.

Клиентам сайта доступны следующие бонусные опции:

лотереи, в которых гемблеры участвуют автоматически, если ведут активную деятельность на портале;

баллы за пополнение счета, которые повышают рейтинг игрока;

промокоды;

турниры и пр.

Более точную информацию можно узнать на главной странице или из рассылки, если подписываетесь на нее при регистрации.