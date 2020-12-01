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Дорожная краска: преимущества использования

Вчера, 11:08

дорожная краска

Безопасность езды на транспортном средстве по автотрассам, по большей, части зависит от высококачественной разметки, которая выполняется посредством специального красящего состава. Такой материал отлично отражает фарный свет, а также имеет великолепные технические и пользовательские характеристики.

 

Особенности и преимущества дорожной краски

Высокого качества дорожная краска обладает широким спектром немалозначимых преимущества, основными среди которых стоит назвать следующие особенности:

  1. скорое высыхание;
  2. незначительный расход;
  3. стойкость к воздействию влаги, термальным колебаниям и изнашиванию.

Разметку наносят посредством специального трафарета. Такой процесс, как правило, не занимает большого количества времени. Дорожная краска не позволяет нарушить качество сцепления автомобильных шин с автодорожной поверхностью, ее с лёгкостью можно рассмотреть даже при условии не очень хороших погодных явлений и в полной темноте.

 

Где купить?

Российская компания «Пласто» предлагает своим потребителям широкий ассортимент автодорожной продукции, включая различные виды дорожной краски. Так, на сайте компании http://www.plasto.ru/ представлены такие виды красок, как алкидная, водоразбавляемая, а также двухкомпонентная, по доступной стоимости. Любая из названных видов краски имеет собственные плюсы и минусы. Выбор определенной дорожной краски непосредственно зависит от особенностей ее последующего использования. В случае необходимости, профессиональные сотрудники компании «Пласто» подскажут наиболее подходящий вариант краски для дорог, ориентируясь на предпочтения и пожелания клиента, а также на последующие условия использования продукции.

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